Hakkari'de doğa yürüyüşü sırasında yılanın ısırdığı kişi kurtarıldı - Haberler

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Hakkari'de doğa yürüyüşü sırasında yılanın ısırdığı kişi kurtarıldı

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari'de doğa yürüyüşü sırasında yılanın ısırdığı kişi kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa yürüyüşü için gittiği Bölük köyü Çatalkaya mezrasında yılanın ısırdığı kişi, sağlık ekiplerince kurtarıldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa yürüyüşü için gittiği Bölük köyü Çatalkaya mezrasında yılanın ısırdığı kişi, sağlık ekiplerince kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir grup doğaseverle yürüyüş yapmak için 3 bin 200 rakımlı mezraya geden kişiyi yılan ısırdı.

Yaralıyı bulunduğu yerden taşıyamayan arkadaşları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü.

Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Yüksekova, Hakkari, Yılan, Güncel, Haberler

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