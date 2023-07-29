Hakkari'de bombalı saldırıda hayatını kaybeden İsmet Eraslan toprağa verildi

Hakkari'de 2018 yılındaki bombalı saldırıda gazi olan ve Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmet Eraslan, defnedildi.

Hakkari'de 2018 yılındaki bombalı saldırıda gazi olan ve Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmet Eraslan toprağa verildi.

Şemdinli'de bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının 2018 yılında düzenlediği bombalı saldırıda gazi olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Eraslan için Kalem Kırdı Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Eraslan'ın ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti milletvekilleri Cahit Cıngı ve Şaban Çopuroğlu, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, jandarma yetkilileri ve protokol üyeleri katıldı.

Eraslan'ın naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'ne defnedildi.