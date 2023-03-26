Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem

Hakkari'de saat 01.20'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden sonra yapılan taramada bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.