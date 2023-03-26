Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem

Hakkari'de saat 01.20'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hakkari'de saat 01.20'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden sonra yapılan taramada bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title