Üye Girişi
Haberler

Hakaret şikayeti uzlaşmayla sonuçlandı, bağış şartıyla

Güncelleme:

Bayburt'ta yaşanan araç parkı nedeniyle hakaret iddiasıyla açılan dava, uzlaşmayla sonuçlandı. Şikayetçi olan kişi, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına bağış yapılmasını şart koştu. Şüpheli, bağış yaparak ceza almaktan kurtuldu.

Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına bağış şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan A.D, araç parkı nedeniyle kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Y.D'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Y.D. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde, taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Bunun üzerine A.D, Y.D'nin SMA hastası Aslan Koca adına başlatılan kampanyaya 500 lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden K.A, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Bayburt Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilek Ete kimdir? Memleket Partisi İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Dilek Ete kaç yaşında, nereli? İsa Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsa Çetin kaç yaşında, nereli? Mutlu Ulutaş kimdir? AK Parti Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Osman Zeki Ergin kimdir? Memleket Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Osman Zeki Ergin kaç yaşında, nereli? Hatice Çevik Yallı kimdir? Memleket Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Hatice Çevik Yallı kaç yaşında, nereli? Halit Özkarataşlıoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Halit Özkarataşlıoğlu kaç yaşında, nereli? Hatice Sekmen kimdir? AK Parti Antalya-İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen kaç yaşında, nereli? Necla Üremiş kimdir? Memleket Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Necla Üremiş kaç yaşında, nereli? Lokman Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Lokman Çelik kaç yaşında, nereli? Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli? Alphan Kolaşinliler kimdir? Memleket Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Alphan Kolaşinliler kaç yaşında, nereli? Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli? Mustafa Karaya kimdir? Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title