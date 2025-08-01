HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, hükümetin kamu işçilerine yönelik yeni teklifini değerlendirdi Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında, dün hükümetin verdiği yeni teklifin, bir önceki teklife göre daha ileri olduğunu belirterek teklifte bazı noktaların aydınlatılmasına ilişkin çalışma yapacaklarını bildirdi.

Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere konfederasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İşçi kesimi olarak, TÜHİS'e 27 Şubat'ta ilk taleplerini vermelerinden bu yana geçen süreci hatırlatan Arslan, sürecin uzamasının sorumlusunun HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olmadığını ifade etti.

Arslan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın önce açıklayıp sonra geri çektiği teklif, bizim açımızdan da kabul edilebilir değildir." dedi.

Süreç boyunca HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ arasındaki ilişkileri, her zaman yapıcı ve sonuç almaya dönük olarak değerlendirdiklerini belirten Arslan, "Ancak zaman zaman TÜRK-İŞ Konfederasyonundan yapılan bazı talihsiz açıklamalar var. Kamu çerçeve protokolünde karşılıklı görüşmelerimiz devam ederken ilişkilerimize zarar verecek açıklama, konuşma ve benzeri yorumlardan uzak kalmak gerekiyor. HAK-İŞ olarak, buna bugüne kadar titizlikle uyduk." değerlendirmesinde bulundu.

"L20'ye katılmama yönelik eleştiriler temelsiz"

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun (ITUC) Güney Afrika'da düzenlediği L20 toplantısına katılmasına yönelik eleştirilere cevap veren Arslan, HAK-İŞ'in, ITUC'un Türkiye'deki 4 üyesinden biri olduğunu, bu konfederasyonların aynı zamanda ITUC'un organize ettiği L20'nin de doğal üyeleri olduğunu bildirdi.

L20 toplantısına katılımlarının aylar öncesinden belirlendiğini dile getiren Arslan, bundan dolayı toplantıya katılmak üzere Güney Afrika'ya gittiğini ve bu toplantıya katılmasına yönelik eleştirilerin temelsiz olduğunu kaydetti.

Arslan, HAK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nun, dün öğleden sonra olağanüstü toplantı yaptığını belirterek toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den randevu talep ettiklerini anlattı.

Cevdet Yılmaz'ın kendilerine dün saat 20.30'a randevu verdiğini ancak HAK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu üyelerinin tamamı konfederasyonda olmadığından bu randevuya gidemediklerini aktaran Arslan, Cevdet Yılmaz ile en kısa zamanda görüşmeyi beklediklerini dile getirdi.

Arslan, Yılmaz'ın, dün akşam TÜRK-İŞ heyetini de davet ettiğini öğrendiklerini belirterek görüşme sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, gece saatlerinde hükümetin yeni teklifini kamuoyuna açıkladığını anımsattı.

"Nihai karar verici, sendikalarımız"

Söz konusu teklifi, HAK-İŞ olarak sabah saatlerinde değerlendirdiklerini belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Verilen teklifi sendikalarımıza öğleden sonra ulaştıracağız, sendikalarımızın değerlendirmelerini aldıktan sonra bir karar vereceğiz. Sendikalarımızın kararı, 'İmzalayın' şeklinde olursa zaten gereği yapılacaktır. Bizim açımızdan çözülmesi, cevaplanması gereken bazı hususlar var. Onları da arkadaşlarımız çalışacaklar ve bu süre içerisinde en kısa zamanda HAK-İŞ'in görüşlerini de kamuoyuyla paylaşacağız. HAK-İŞ olarak, gelinen noktayla ilgili baştan itibaren taahhüdümüz şudur; sendikalarımızın kabul etmediği hiçbir husus, HAK-İŞ açısından kabul edilebilir değildir. Nihai karar verici, sendikalarımızdır."

"HAK-İŞ, grev kararlarını neden açıklamıyor?" şeklinde eleştiriler yapıldığına değinen Arslan, "Başta Orman Genel Müdürlüğü, ÇAYKUR, Et ve Süt Kurumu, BTK olmak üzere pek çok kritik iş kollarında grev haklarını kullanma imkanımız var. Şu anda süreçler tamamlanmadığı için grev kararlarını almadık ama önümüzdeki haftadan itibaren artık grev kararları aşamasına da geleceğiz. Sendikalarımız bunun farkında ve bilincinde. HAK-İŞ'in örgütlü olduğu iş yerlerinin önemli bir bölümü de grev yasağı kapsamında. Dolayısıyla konfederasyonumuz, bunun da farkında olarak bu süreçleri sağlıklı, dikkatli bir şekilde sürdürmektedir." diye konuştu.

Sürecin masada çözümle sona ermesini arzu ettiklerini bildiren Arslan, "Ancak konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde başka bir sonuç çıkarsa da buna hepimizin saygı göstermesi gerekiyor. Sendikalarımızın aldığı kararların arkasında sonuna kadar durmaya devam edeceğiz." dedi.

"Bir önceki teklife göre olumlu bir teklif"

Arslan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşçi kesimine sunulan son teklife dair değerlendirmeleri sorulan Arslan, "Dün akşam yapılan teklif, Sayın Çalışma Bakanımızın kamuoyuyla paylaştığı bir önceki tekliflerden ileri bir teklif. Bu yönüyle yeni bir teklif olarak değerlendirilmesi son derece normal. Ancak konfederasyonumuzun bu tekliflerden bazılarının aydınlatılması için detaylı bir çalışma yapması gerekiyor. Dolayısıyla bir önceki teklife göre olumlu bir teklif. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak taleplerimizin hala gerisinde ama yeni bir aşama var, yeni bir teklif. Nihai kararı, sendikalarımızın vermesi gerekecek." yanıtını verdi.

Arslan, süreçte yetki belgesi düşen sendikalar olduğuna dair değerlendirmelerin yapıldığının hatırlatılması üzerine, herhangi bir iş yerinde yetki belgesini kaybeden HAK-İŞ'e bağlı sendika olmadığını bildirdi.