HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Açıklamaları

(ANKARA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in asgari ücret taleplerinin kendi görüşleriyle örtüştüğünü belirtti. Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, TİSK ve işçi örgütlerine ortak komisyon kurma çağrısında bulundu. Ayrıca toplu iş sözleşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde sonuçlanmasını talep etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam talebiyle gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (HAK-İŞ) ziyaret etti.

Ziyarette açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Özel'in asgari ücretle ilgili yaptığı tespit ve değerlendirmelerin kendi talepleriyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtti. Bu nedenle görüşmelerin, HAK-İŞ'in bakış açısını güçlendiren ve taleplerini destekleyen bir nitelikte geçtiğini ifade ederek, Özel'e teşekkürlerini iletti.

Mahmut Arslan, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret konusunun HAK-İŞ'in temel gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Arslan, konfederasyon olarak 2024 Şubat ayında asgari ücretin tüm boyutlarıyla tartışıldığı bir sempozyum düzenlediklerini söyledi.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu daha demokratik, katılımcı ve objektif kriterlere dayalı olsun"

Arslan, 2024 yılında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısıyla ilgili önemli bir karar alındığını belirtti. TÜRK-İŞ'in, mevcut komisyon yapısı değişmediği sürece toplantılara katılmayacağını açıkladığını, bunun da yapısal değişiklik gerekliliğine işaret ettiğini ifade etti. Komisyonun daha demokratik, katılımcı ve objektif kriterlere dayalı bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizdi.

Arslan, asgari ücret tartışmasının sadece ücret belirleme meselesi olmadığını, aynı zamanda ücret sisteminin dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Avrupa ülkelerindeki örnekleri anlatarak, özellikle Almanya ve Fransa'da asgari ücretin aile yükümlülüklerine göre ve enflasyona bağlı olarak otomatik güncellenme mekanizmalarının olduğunu belirtti.

"TİSK ve işçi örgütleri ortak asgari ücret tespit komisyonu kurmalı"

Türkiye'de özel sektör çalışanlarının durumuna dikkati çeken Arslan, TİSK ve işçi örgütlerine ortak Asgari Ücret Tespit Komisyonu kurma çağrısı yaptı. Bu komisyonda objektif kriterlerle özgür bir çalışma ortamı yaratılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin gecikmesinden duydukları kaygıyı dile getiren Arslan, kamu işçilerinin taleplerinin karşılanması ve Kurban Bayramı öncesinde toplu iş sözleşmesinin sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Arslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetine asgari ücret konusunu gündeme getirip HAK-İŞ'i ziyaret ettikleri için teşekkür etti.