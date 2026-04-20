HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Manisa'da konuştu Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, " 1 Mayıs'ı anlamına uygun şekilde kaos, kargaşa, provokasyonlara fırsat vermeden dualarla, halaylarla ve mehterlerle kutlayacağız." dedi.

Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, "Adil ücret ve refahın adil paylaşımı" konulu basın açıklaması yaptı.

Program öncesi meydanda toplanan sendika üyeleri ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Gazze'ye selam direnişe devam", "Yaşasın 1 Mayıs", "Eşit iş eşit ücret" yazılı dövizler taşıdı.

Manisa'nın sahip olduğu tarım ve sanayi tesisleriyle emek hareketi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"HAK-İŞ olarak 1 Mayıs etkinliklerini yalnızca bir güne sığdırmıyoruz. 1 Mayıs'ı bir haftaya yayarak ülkemizin farklı bölgelerinde çalışanlarımızın sorunlarını gündeme taşıyacağız. 1 Mayıs'ı anlamına uygun şekilde kaos, kargaşa, provokasyonlara fırsat vermeden dualarla, halaylarla ve mehterlerle kutlayacağız. Halay çekerek, türkü söyleyerek ama aynı zamanda birliğimizi, beraberliğimizi de asla unutmadan alanlarda olacağız."

Arslan, Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ve milli gelirin arttığını belirterek, buna rağmen emekçilerin bu büyümeden yeterince pay alamadığını savundu.

Emekçilerin milli gelirden aldığı payın yüzde 30-35 seviyesinde olduğuna işaret eden Arslan, "OECD ve Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 55-65 civarında. Emekçiler olarak büyüyen ve güçlenen Türkiye'de yeterince pay alamıyoruz. Sorun Türkiye'nin imkanları değil, Türkiye'deki gelirlerin adil paylaşılmamasından kaynaklı, bu adaletsizliğin çözümünü istiyoruz. Biz olmayanı değil, mevcut kaynakların adil paylaşılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Arslan, vergi sistemine ilişkin eleştirilerde de bulunarak, "Vergi vermekten şikayetçi değiliz, bu vatandaşlık görevidir. Serbest piyasadaki meslek gruplarını kastetmiyorum ama Allah aşkına lütfen bunu devletimiz de biliyor. Bir avukatlık bürosu, bir kuyumcu esnafı, bir mühendislik bürosu bizim kadar vergi vermiyor. Emeğimizi ve alın terimizi feda ettiğimiz, hayatımızı riske atarak çalıştığımız bu ülkede en fazla vergiyi biz ödüyoruz, bu adil değil." ifadelerini kullandı.