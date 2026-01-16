Çinli Beyaz Eşya Devi Haier'in Akıllı Üretimi, Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Sürecine Katkı Sağlıyor

İSTANBUL, 16 Ocak (Xinhua) -- Çinli beyaz eşya devi Haier, Türkiye Kalite Derneği ile işbirliğini derinleştirip, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını ilerletiyor. Türkiye'deki varlığını güçlendiren şirket, bu kapsamda faaliyetlerini ülkenin yeşil ve akıllı endüstriyel dönüşüm çabalarıyla uyumlu hale getirmiş durumda.

Haier Türkiye, 2025 yılı başlarında Eskişehir'deki fabrikasında önemli bir sürdürülebilirlik başarısına imza attı. Şirketin tesislerinden biri çevre yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak sertifikalandırılırken, diğer bir tesis sıfır atık sertifikasını tamamladı. Bu başarıyla Haier, Türkiye'de bu sertifikayı alan öncü firmalardan biri oldu.

Türkiye'de kaynak verimliliğini artırmak, atıkları azaltmak ve çevre korumayı güçlendirmek amacıyla 2017 yılında başlatılan ülke çapındaki "Sıfır Atık" girişimi çerçevesinde yürütülen bu çalışmalar, imalat uygulamalarında sürdürülebilirliği hedefleyen şirketlere destekleyici bir politika ortamı sağladı.

Haier'in Türkiye'deki çevre yönetimine yönelik daha ileri bir güncellemenin yansıması olan bu başarılar, Çinli bir şirketin, Türkiye'nin yeşil akıllı üretime geçişini desteklerken aynı zamanda da kendisinin yerel pazara entegre olma sürecini ortaya koyuyor.

Haier'in Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde sürdürülebilirlik günlük faaliyetlerin bir parçası haline gelmiş durumda. Atık malzemelerden yapılmış küp heykel, çevreyle ilgili hedeflerin görsel hatırlatıcısı işlevi görürken, yenilenen içme suyu istasyonlarıysa çalışanları yeniden kullanılabilir şişeler kullanmaya ve tek kullanımlık plastiklerin kullanımını azaltmaya teşvik ediyor.

Haier Türkiye temsilcisi, sanayi parkının I-REC sertifikası aldığını ve 2024 yılında imalatta ve operasyonlarda kullanılan tüm elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını söylüyor. Kullanılan enerjinin güneş paneli gibi temiz enerji kaynaklarıyla desteklendiği Haier Avrupa'nın 2025 yılı hedefleri arasında Türkiye'deki fabrikası başta olmak üzere tüm fabrikalarında yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60'a çıkarılması da bulunuyordu.

Haier Türkiye, toplamda 185 milyon euroyu aşkın bir yatırımla kurulan Türkiye'deki tesislerinin, yıllık 3 milyon adetten fazla kapasiteyle Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat üssü konumuna geldiğini açıkladı. Haier son yıllarda kurutma makineleri ve bulaşık makinelerine yönelik akıllı üretim hatlarını devreye alarak, mutfak aletleri fabrikasını kurduğu 2007 yılından bu yana faaliyet alanını istikrarlı şekilde genişletti. Kapasitesini artıran ve istihdam yaratan şirket aynı zamanda da Çin'in akıllı ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerdeki gücünü yerel pazarın ihtiyaçlarıyla birleştiriyor.

Bu yaklaşımın yansımaları, Türk mutfağına özgü pişirme alışkanlıklara göre tasarlanmış ocak ve fırınlar, yüksek enerji tüketimine yol açan ve yavaş kurutan kurutma makineleriyle ilgili sorunlara çözüm sunmak üzere geliştirilen ısı pompalı kurutucular ve dondurucu kısmını alta yerleştirerek buzdolabından ürün alırken eğilme ihtiyacını günlük yüzde 90 oranında azaltan buzdolapları gibi bir dizi yerelleştirilmiş üründe görülüyor.

Şirket temsilcisi, Türkiye'deki yeşil akıllı üretim sürecini ilerletmeye devam edeceklerini belirtiyor.

Haier, kısa vadede otomasyon sistemlerini güncellemeye ve akıllı mutfak aletlerinin üretimini artırmaya odaklanacak. Orta ve uzun vadede ise toplam üretim kapasitesini yükselterek küresel ölçekte yaklaşık 5 milyon birime ulaşmayı, yüksek segment ürünlerin payını %40'ın üzerine çıkarmayı ve özellikle klima ile su ısıtıcı gibi ısıtma-havalandırma-iklimlendirme ürünlerini kapsamlı şekilde portföyüne katmayı hedefliyor.

Şirketin ürün geliştirme faaliyetlerinin, akıllı teknoloji, yeşil çözümler ve yerelleştirme olmak üzere üç temel ilkeye göre devam edeceği kaydedilirken, hOn akıllı sisteminin sürekli olarak güncelleneceği, yenilenebilir enerji kullanımının en üst seviyede tutulacağı ifade ediliyor. Genel ürün enerji verimliliğinin yüzde 30'dan fazla artırılması hedeflenirken, Türk mutfak eşyalarına ve beslenme alışkanlıklarına uygun özelleştirilmiş işlevler geliştirilerek, teknolojik yenilik ve çevresel sürdürülebilirliğin günlük hayata entegre edilmesinin sağlanacağına dikkat çekiliyor.