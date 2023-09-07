Gürsel Erol'den İl Kongrelerinde 'Çarşaf Liste' Önerisi: "Herkes Özgürce Aday Olsun, Kulisini Yapsın, İstediği Kişiye Oyunu Versin"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin Elazığ İl Kongresi'nde; Türkiye'de ve partide bir ilki gerçekleştireceklerini belirterek; "Herkes özgürce aday olsun, kulisini yapsın, istediği kişiye oyunu versin. Kim çıkarsa da başımızın üstünde yeri olsun. Bu kongreyi çarşaf liste ile gitme kararı aldık" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ 38. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Gürsel Erol, şunları söyledi:

"İl Başkanımla oturduk ve konuştuk. Ben burada bir anahtar liste ile seçime girersek dostlarımız arasında tercih etme durumu ile karşı karşıya geliriz. Kendimizi ifade edemeyiz. Herkesin bize karşı bir gönül kırıklığı olur. Biz Elazığ'da bir gönül birlikteliği oluşturmuşken niye gönül kırıklığı yaratalım. Kim seçilirse seçilsin bizim başımızın üstünde yeri var. Hepsi bizim dostumuz dedik. Gel Çağlar Başkan bu CHP'nin Elazığ Kongresi Türkiye'de yapılan ilk kongre olsun. CHP Elazığ İl Kongresi Türkiye'de yapılan ilk kongredir. Gel öyle bir şey yapalım ki hem dostlarımızın arasında kırgınlık yaratmayalım hem de Türkiye'ye örnek olalım. Milletvekilim ne yapalım dedi. Çarşaf liste yapalım dedim. Herkes özgürce aday olsun, kulisini yapsın, istediği kişiye oyunu versin. Kim çıkarsa da başımızın üstünde yeri olsun. Bu kongreyi çarşaf liste ile gitme kararı aldık. Ama bir şartla. Ben bir tek kişiye şuna oy verin demeyeceğim. Kesinlikle il örgütümüz anahtar liste çıkarmayacak. Bu salonda asla anahtar liste dağıtılmayacak" dedi.

"ELAZIĞ İL ÖRGÜTÜ DENİLDİĞİ ZAMAN İNANIN 81 İL ARASINDA CHP'DE PARMAKLA GÖSTERİLECEK"

Erol, şöyle devam etti:

"Kabine girsin aday olanlara baksın, elini vicdanına koysun, bu partiyi kimin iyi temsil edeceğine inanıyorsa oyunu ona versin. Değişim mi diyoruz. Değişim dayatılan liste ile olmaz. Biz burada liste çıkarsaydık, değişim süreci ile söyleyeceğimiz hiçbir sözümüz olamazdı. Biz kendi ilimizde değişime izin vermemiş olurduk. Anahtar liste çıkarsak delegenin özgür iradesine müdahale etmiş olacağız. Onun için anahtar liste dağıtılmayacak, delege arkadaşlarımız özgürce oylarını kullanacaklar. Sonuca hepimiz hayırlı olsun diyeceğiz. Bende bu ilin milletvekili olarak Elazığ'ın bu demokratik anlayışını her yerde anlatacağım. Değişim dayatmalarla olmaz. Değişimi tabandan gelen delegelerle onların iradesi ile oluşacak süreç olmalı diyeceğiz. İnanın bu partiye çok şey kazandıracak. Bakın bugünden sonra Türkiye'de yapılacak tüm kongreler çarşaf olacak. Herkes özgürce oy kullanacak, parti için emek veren insanlar seçilecek. Parti kültürü ve geleneğini ortaya koyacağız. Bu örneği oluşturmak Elazığ örgütüne yakışır. Elazığ İl Örgütü denildiği zaman inanın 81 il arasında CHP'de parmakla gösterilen ve başarı hikayesi anlatılan bir il olacak.

"ÇOK ÇALIŞTIK VE EMEK VERDİK"

Çok çalıştık ve emek verdik. Herkes elinden gelen katkı ve emeği bu işe kattı. Biz Elazığ'da üzerimize düşeni hem aday arkadaşlarımızla birlikte hem de parti örgütümüzle birlikte üzerimize düşeni yapmanın gönül rahatlığını yaşıyoruz. Çünkü Türkiye'de rekor kıran il Elazığ'dır. Onun için başta il başkanım olmak üzere tüm örgütüme teşekkür ederim. Demek ki bir milletvekili veya adayı, örgütü ile uyumlu çalışırsa, aynı siyaset dilini kullanırsa, bilgi ve yetki paylaşımı olursa başarı oluyor. Bunun örneği bizim ilimiz. Biz başardık. Ama ne yazık ki Türkiye'de başaramadık. Şimdi Türkiye'de başarabilmenin yollarını ve yöntemlerini geliştirmenin tartışmalarına gireceğiz. Genel başkanımızın, başkanlığını tartışmadan, parti içerisindeki birliği ve beraberliği savunarak, değişimin nasıl olması gerektiğini söyleyerek, toplumun ihtiyaçlarının ve beklentilerinin neler olduğunu doğru tespit ederek, yeniden bir kamu düzeninin nasıl kurulmasını gerektiğini anlatarak, yeni bir anayasayı nasıl oluştuğunu anlatarak, yeni siyasi partiler yasasının nasıl oluştuğunu anlatarak, ülkenin dış politikasından sağlık politikasına kadar alternatif söylemler ve çalışmalar ortaya koyarak değişimin nasıl olması gerektiğini anlatacağız. Bir toplumdaki değişim beklentisi ne sizin tüzük değişikliğinizdir ne de sizin genel başkan adaylığı değişikliğinizdir. Toplumdaki değişim beklentisi bu ülkenin yönetimi lehine iddialarla ilgili değişikliktir. Çünkü çağ, teknoloji ve bilim ilerliyor. Yani her gün bir gün öncesinin önünde. Bizim de zamanı yakalayarak bu sürece dahil olmamız lazım. Bizim kurultayda tavrımız önce şu olacak. Genel merkez oluşumu listelere biat edenler değil, bu parti için gerekli kim varsa, kimin yanında olursa olsun ona destek vermek olacak. Bizim için onun bunun listesinde olması önemli değil. Bizim için parti tarihine ve kültürüne hakim olması, partiye ufuk, değer ve vizyon katması önemlidir. Biz bu doğrultuda tercihlerimizi kullanacağız. Bu anlamada kurultaya giderken, isteklerimin olacağı bir süreç olacak.

"DOĞRU ADAY, İSİM VE STRATEJİ BU SEÇİMİ ALIR"

Önümüzde bir yerel seçim var. Biz Elazığ'da bugüne kadar 20 belediyemiz içerisinde ne yazık ki kendi çatımız altında bir tek belediye meclis üyesi ve genel meclis üyesi seçememişiz. Yani eskiden Sivrice, Maden, Gezin, Yazıkonak, Karakoçan, Kovancılar, Ağın bizdeydi. Ama ne yazık ki gelişen süreçte bırakın belediye başkanlıklarını almak bu belediyelerde bir tane meclis üyemiz bile yok. Bu ne demek. Demek ki buralarda doğru bir siyaset dili kullanılamamış, doğru aday tespit edilememiş, doğru bir seçim kampanyası yürütülememiş. Ama şimdi 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre bir Elazığ'da 2. partiyiz. Ama en güçlü olduğumuz bölge şehir merkezi. Şehir merkezinde iddialı bir partiyiz. Eskiden 4 veya 5. partiyken, hiçbir iddiamız yokken şimdi alternatif parti biziz. Alternatif parti olmanın sürecini akıllı yürüteceğiz. Doğru tespitler yapacağız ve sonucun nasıl alırıza gitmenin yolunu ve yöntemini gerçekleştireceğiz. Elazığ'da bizim önümüzdeki dönem belediye başkanını alma şansımız var. Ben 2018'de buradan aday gösterildiğimde genel merkezde Parti Meclisi'nde değerlendirme yapılırken bile yüzde bir bile bir ihtimal yok denilen yerde geldik seçildik. İttifaktan seçildik ama oylarımızı yine yüzde 100 artırdık. Bu dönem yine seçildik. Demek ki doğru aday, isim ve strateji bu seçimi alır.

"BUNDAN SONRA ARTIK ANA LOKOMOTİF CHP'DİR"

Şimdi Elazığ Belediye Başkanlığı'na güçlü bir isme ihtiyacımız var. Başkan adayı çıkaracağımız arkadaşımızın da parti kültüründen geleneğinden gelen birisi olması lazım. Bundan önceki 2019 seçimlerinde burada bir ittifak yaptık. İYİ Parti çatısı altında seçime girdik. Ama ne yazık ki CHP ile İYİ Parti'nin toplamı kadar oy alamadık. Bizim seçmenimiz yine oy verdi. Ama ne yazık ki İYİ Parti'den beklenen oyu alamadık. O zaman burada bundan sonra artık ana lokomotif CHP'dir. Aday bizim partimizden çıkacak ve bizim partilimiz olacak. Bizim adayımızı tanıtmayacağız. Bizim adayımız tanınır bir isim olacak. Tüm Elazığ tanıyacak ve Türkiye'de karşılığı olan birisi olacak. Elazığ'ı derleyecek, toplayacak bir süreci yaşatacak. Ben İstanbul eski Milletvekilimiz Ali Özcan'ı Elazığ Belediye Başkanlığı'na öneriyorum. Çünkü hepinizin ağabeyi. Elazığ'a hizmet etme aşkı tutkusuyla olduğunu her fırsatta ifade ediyor. İnşaat mühendisi, iyi bir iş adamı ve siyasetçidir. Elazığ tanır ve bilir. Birleştirici, bütünleştirici bir yapısı var. Bizim dışarıdan aday aramak yerine ve birisini getirip aday yapmak yerine bizim partimizden yetişen değerlerimizi aday yapmayı doğru buluyorum. Adaylığını onayınıza sunuyorum. Sonra kendisini arayacağım. Kongre kararı haline getirmek istiyorum."