Gürcistan ile Ukrayna dışişleri bakanları telefonda görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan ile Ukrayna dışişleri bakanları telefonda görüştü

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
 - Güncelleme:
Gürcistan ile Ukrayna dışişleri bakanları telefonda görüştü

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'nin, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'nin, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Darçiaşvili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede Gürcistan olarak Ukrayna'ya destek verdiklerini ifade ettiğini belirten Darçiaşvili, "Gürcistan ve Ukrayna'nın stratejik ortaklığının altı bir kez daha çizildi. Bu son derece zor zamanda, Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimi bir kez daha ifade ettim. Halklarımız arasındaki dostluğun güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title