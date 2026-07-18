GÜNDEM ÖZETİ / 19 Temmuz 2026

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'yi ziyaret edecek.

(Lefkoşa)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarda bulunacak.

(Doha)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi üçüncü etabında dördüncü ve son maçını İran ile yapacak.

(Belgrad/14.00)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası, Fransa ile İngiltere arasındaki üçüncülük ve İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya geleceği final müsabakasıyla tamamlanacak.

(Miami/00.00/New York/22.00)

3- Slovenya'da devam eden FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 5-6'ncılık maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

(Lübliyana/12.30)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun 10. ayağı olan Belçika Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Stavelot/16.00)

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Kaynak: AA