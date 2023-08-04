Güney Kore, İzci Jamboreesi'nde Hastalananlara Tedbirler Artırıyor

Güney Kore'de düzenlenen 25. Dünya İzci Jamboreesi'nde katılımcıların sıcak hava ve diğer olumsuz şartlar nedeniyle hastalanması üzerine tedbirler artırılıyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sınırsız klimalı otobüs ve soğutuculu kamyon sağlama talimatı verdi. Ayrıca, etkinlik alanlarında doktor ve hemşire görevlendirilecek, gölgelikler inşa edilecek ve gerekli malzemeler temin edilecek. İngiliz izci grubu ise etkinliği terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Güney Kore, Saemangeum kentinde düzenlenen 25. Dünya İzci Jamboreesi'nde katılımcıların sıcak hava ve etkinlikteki diğer olumsuz şartlar sonucu hastalanmasının ardından tedbirleri artırıyor.

Yonhap'ın haberine göre, Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun Hye, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un katılımcıların sıcak hava dalgasından korunması için sınırsız klimalı otobüs ve soğutuculu kamyon sağlama talimatı verdiğini açıkladı.

Kim, Yoon'un "tüm devlet daireleri sahadaki sorunları derhal çözmek için her türlü çabayı göstermelidir" talimatı verdiğini kaydetti.

Etkinlikten sorumlu Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanı Kim Hyun Sook ise 25. Dünya İzci Jamboreesi'nin sorunsuz devamının sağlanabilmesi amacıyla yaklaşık 5,3 milyon doların tahsis edildiği bilgisini paylaştı.

Buna göre, bölgeye 134 klimalı otobüs gönderilirken, alanlarda ilave 23 doktor ve 14 hemşire görevlendirilecek.

Etkinlik alanlarında gölgelikler inşa edilecek, şapka, güneş kremi, vantilatör ve buz torbaları tedariki sağlanacak.

Dışişleri Bakanlığı yabancı misyonlara bilgi verdi

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, yabancı misyonlara, 25. Dünya İzci Jamboreesi'ne katılan ve sıcak hava ve diğer olumsuz şartlardan dolayı hastalananlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, katılımcıların sıcak havaya bağlı sağlık sorunları yaşamamaları için su ve tıbbi yardım yapılacağı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir grubun organizasyon komitesiyle ortak çalışacağı kaydedildi.

BBC'nin haberine göre ise yaklaşık 4 bin kişiden oluşan İngiliz izci grubu, etkinliği terk etmek zorunda kaldıklarını ve gelecek iki gün boyunca otellerde kalacaklarını açıkladı.

Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo, hükümetin tüm kaynaklarını kullanarak katılımcıların sıcak hava dalgasında sağlık sorunları yaşamadan etkinliğin güvenle bitmesi için çalışacaklarını ifade etmişti.

Saemangeum kentinde 2 Ağustos'ta başlayan 25. Dünya İzci Jamboreesi'ne 158 ülkeden 43 bin izci katılmıştı.

Sıcak çarpması, 35 derece civarındaki sıcaklıklarda bozulan yiyecekler, bölgedeki seller sonucunda tıkanan duş ve tuvaletler nedeniyle onlarca katılımcının hasta olmasının yanı sıra etkinlikteki sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasının ardından bazı kişiler organizasyonun iptalini talep etmişti.