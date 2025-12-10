'Güney Kafkasya'da Normalleşme Süreci' başlıklı panel Ankara'da gerçekleşti

Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Türk Devletleri Gençlik Topluluğu ve Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi'nin (AIR Center) iş birliğiyle ' Güney Kafkasya'da Normalleşme Süreci: Türkiye-Azerbaycan İş Birliğinin Yarattığı İmkanlar' başlıklı panel düzenlendi.

Prof. Dr. Mehmet Yüksel Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Hacettepe Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Türk Dünyası Gençlik Vakfı Başkanı Ramazan İzol, AIR Center Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cavid Veliyev, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Bumin Özarslan, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Elçi Ayşe Uzer, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Tufan Gündüz, Azerbaycan Devlet Televizyonu Sosyo-Politik Programlar Stüdyosu Tarih Bölümü Başkanı Mahir Garibov, Stratejik Araştırmalar Merkezi (HÜSAM) Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Özlem Pınar Oran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, Trend Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Sahil Kerimli, AIR Center Başdanışmanı Fuad Abdullayev ve akademisyenler, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. Panelde, 'Geçmişten Günümüze Türk Dünyası' ve 'Türk Dünyasında İş Birliği Fırsatları' başlıklı iki oturum gerçekleşti.

'DEMİRÖREN HABER AJANSI İLE ORTAK MEDYA PLATFORMU'

Trend Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Sahil Kerimli, 'Türk Dünyasında İş Birliği Fırsatları' oturumunda yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Azerbaycan iş birliğinin, dostluk ve kardeşliğinin daha da zirveye taşınması şarttır. Biz iyi biliriz ki bölgede tehlikesizlik, refah ve sulh için yalnız Türkiye ve Azerbaycan çaba göstermektedir. Bölgede normalleşme prosedürü Kuzey Kafkasya'da Ermenistan'la olan problemimizin çözülmesi istikametinde de Türkiye'nin yardımına ve kardeşliğine güveniyoruz. Güney Kafkasya'da normalleşme, özellikle Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış ve karşılıklı anlayışın tesisi. Bu normalleşme süreçleri hem bölgesel güvenlik hem de ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel siyasette önemli bir yer tutmaktadır. İki ülkenin siyasi ilişkileri ve ekonomik ve kültürel alanlardaki güçlü ortaklığı, Güney Kafkasya'daki normalleşme süreci üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Biz Türkiye ile problemlerin aşılması doğrultusunda çok çaba sarfetmeliyiz. Bununla birlikte biz Türkiye ile siyasi, iktisadi, sosyal hatta medya sayesinde de çok sık iş birliklerini hayata geçirmekteyiz. Müdür Yardımcısı olduğum Trend Uluslararası Haber Ajansı yıllar önce Türkiye'de bulunan Demirören Haber Ajansı ile ortak medya platformunda bir araya geldi. Trend DHA dhapress.com sitesini oluşturduk. Türkiye'deki Albayrak Holding ile Türk Dünyası Trend Uluslararası Haber Ajansı'mızın ortak medya platformumuz vardır. Uzun zaman önce Cumhurbaşkanlarımızın yönlendirdiği tavsiyeler neticesinde biz bu medya kurumlarını oluşturduk. Azerbaycan haberleri Türkiye medya platformunda, Türk haberleri ise Azerbaycan haber platformlarında yayınlanmaktadır" dedi.

'GÜNÜMÜZ İÇİN GEREKLİ İŞ BİRLİĞİNİ İÇEREN YENİ BİR PLATFORM'

Kerimli sözlerini şöyle sürdürdü; "Trend DHA dhapress.com'un ortak medya projesi, 'multimedya stok.' Trend ve DHA ajansları birlikte çok ilginç bir proje geliştirdiler. Modern bilgi teknolojilerine dayalı ve günümüz için gerekli iş birliğini içeren yeni bir platform. Bu projeye halihazırda diğer devletleri, hatta Türkçe konuşmayan ülkeleri bile dahil ettik. Etkili Çin 'Xinhua Ajansı' da projeye katılmayı kabul etti. Aynı zamanda Türk ülkelerinden tüm meslektaşlarımızı bu platforma davet ettik. Burada bir multimedya arşivi oluşturuldu. Dezenformasyonun yaygınlaştığı bir çağda böyle bir platformun varlığı büyük önem taşıyor. Modern bilgi teknolojilerine dayalı ve günümüz için gerekli iş birliğini içeren yeni bir platform. Bu projeye halihazırda diğer devletleri, hatta Türkçe konuşmayan ülkeleri bile dahil ettik."