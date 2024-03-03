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Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Ülkeleri KDC'deki Çatışmaları Görüşmek İçin Bir Araya Geldi

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Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ülkelerinin genelkurmay başkanları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden çatışmaları görüşmek için bir araya geldi. KDC Ordu Sözcüsü Sylvain Ekenge yaptığı açıklamada, SADC ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'da 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba karşı devam eden operasyonları değerlendirmek için üst düzey bir toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ekenge, SADC ülkelerinin bir araya gelmesinin isyancılara karşı mücadelede kararlılığın işareti olduğunu ifade etti. Ülkede M23 isyancı grubunun ilerleyişi sürüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre, Ruanda tarafından desteklendiği ileri sürülen ve yılbaşından bu yana saldırılarını artıran M23 isyancı grubu, stratejik öneme sahip Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sake kasabasına kadar ulaştı. M23 üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletinin Ruanda sınırında yer alan Rutshuru bölgesindeki birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirerek ve Goma'ya giden iki ana yolu kapatarak Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi yönetimle karasal bağını kesti. Sake yakınlarında güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ülkelerinin genelkurmay başkanları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden çatışmaları görüşmek için bir araya geldi.

KDC Ordu Sözcüsü Sylvain Ekenge yaptığı açıklamada, SADC ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'da 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba karşı devam eden operasyonları değerlendirmek için üst düzey bir toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ekenge, SADC ülkelerinin bir araya gelmesinin isyancılara karşı mücadelede kararlılığın işareti olduğunu ifade etti.

Ülkede M23 isyancı grubunun ilerleyişi sürüyor

İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre, Ruanda tarafından desteklendiği ileri sürülen ve yılbaşından bu yana saldırılarını artıran M23 isyancı grubu, stratejik öneme sahip Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sake kasabasına kadar ulaştı.

M23 üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletinin Ruanda sınırında yer alan Rutshuru bölgesindeki birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirerek ve Goma'ya giden iki ana yolu kapatarak Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi yönetimle karasal bağını kesti.

Sake yakınlarında güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Afrika 23 Mart Kongo Ordu Dünya Güncel Haberler

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