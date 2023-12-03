Güney Afrika, Filistin'le küresel dayanışma konferansına ev sahipliği yapıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti, bugün başlayan ve 5 Aralık'a kadar sürecek "5. Filistin'le Küresel Dayanışma Konferansı"na ev sahipliği yapıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, bugün başlayan ve 5 Aralık'a kadar sürecek "5. Filistin'le Küresel Dayanışma Konferansı"na ev sahipliği yapıyor.

Johannesburg şehrindeki Kurtuba Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa, Filistinli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin yanı sıra Asya'dan Latin Amerika'ya 50'den fazla ülke delegasyonu katılıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan başkanlığındaki Türk delegasyonu da konferansın katılımcıları arasında yer alıyor.

Nelson Mandela, Güney Afrika ve Filistin

Dünya genelinde 40'tan fazla ülkeden çok sayıda Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşunu (STK) aynı şemsiye altında buluşturan "Küresel Filistin'e Dönüş Kampanyası" organizasyonunda gerçekleştirilen konferans, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelenin küresel simgelerinden Nelson Mandela'nın vefatının 10. yıl dönümü münasebetiyle düzenleniyor.

Filistin meselesinin önde gelen savunucularından biri olan Mandela'nın ülkesi, bugün de İsrail'e karşı en net ve somut adımları atan ülkelerden biri olma özelliği taşıyor.

İsrail'i soykırım yapmakla suçlayıp Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet eden, Tel Aviv'deki diplomatlarını çeken, parlamentosunda İsrail'in Pretorya Büyükelçiliğini kapatma kararı alınan Güney Afrika, Filistin meselesine "apartheid ile mücadele" misyonuyla yaklaşıyor.

"Filistin özgür olmadıkça, dünya tutsaktır"

Programın açılış oturumunda konuşan Turan, katılımcılara "Filistin meselesini her platformda savunan" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin selamını ileterek, "mücadelesiyle, ezilen ve sömürülen halklara örnek teşkil eden" Mandela'nın ülkesinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turan, "Geçmişte, apartheid döneminde her türlü zulmü ve ayrımcılığı yaşayan Afrika halkının bütün renkleriyle bugün Filistin halkına verdiği destek; kendilerini modern, çağdaş diye niteleyerek özgürlüklerin, insan haklarının sözcülüğüne soyunan ama bebek katillerini alkışlamaktan da geri durmayan malum ülkelerden ne kadar ileride olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Afrika ülkelerinin, özgürlüklerini, bedelini kanla, canla ödeyerek dişleri ve tırnaklarıyla kazandıklarına dikkati çeken Turan, işgal altındaki Filistin halkının da özgürlük yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Turan, Türkiye'nin, Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması girişiminden ve bölgesel hatta küresel düzeyde bir savaş tehlikesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma" karşı vicdan ve sağduyu sahibi insanların dünyanın her yerini Filistin'e çevirdiğini, yaşanan katliam ve acıların ise hafızlardan silinmeyeceğini ifade etti.

İsrail'in durdurulmasının, (Başbakan Binyamin) Netanyahu yönetiminin cezalandırılmasının ve "Başkenti Kudüs" olan, bütünleşik egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının küresel vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Turan, "Afrika halkının büyük kahramanı Sayın Nelson Mandela'nın ifade ettiği gibi, 'Filistin özgür olmadıkça, Güney Afrika'nın özgürlüğü tamamlanmamıştır'. Aynı şekilde biz de diyoruz ki; Filistin özgür olmadıkça, dünya tutsaktır." dedi.

5 Aralık'ta Filistin'e destek mitingi düzenlenecek

Filistin'le küresel dayanışmanın farklı yönlerinin ele alındığı oturumlar halinde devam eden program, Mandela'nın ölüm yıl dönümü olan 5 Aralık'ta, yürütme başkenti Pretorya'da gerçekleştirilecek Filistin'le dayanışma mitingi ile sona erecek.

İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi, muhalefet partileri Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ve çeşitli Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşlarının destekleyeceği mitingin, büyük bir katılımla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Öte yandan, programa katılan Filistinli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin can güvenliğini korumak üzere, kongre merkezi ve çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.