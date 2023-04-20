Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Namibyalı mevkidaşı Geingob ile bir araya geldi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesini ziyaret eden Namibyalı mevkidaşı Hage Geingob ile bir araya geldi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesini ziyaret eden Namibyalı mevkidaşı Hage Geingob ile bir araya geldi.

Yürütme başkenti Pretorya'daki Union Buildings'te gerçekleşen görüşmede, Ramaphosa ve Geingob, ikili işbirliği ve ilişkileri geliştirme olanakları ile küresel ve bölgesel güvenlik meselelerini ele aldı.

Ramaphosa, ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımı derinleştirme konusunda mutabakata varıldığını, bu yıl içinde her iki ülkeden iş insanlarının katılacağı bir iş forumu düzenleneceğini bildirdi.

Ayrıca iki ülke arasında karşılıklı yatırımların korunması amacıyla bir mekanizma geliştirilmesine karar verildiğini kaydeden Ramaphosa, bölgesel ve küresel güvenlik sorunlarının çözümüne yönelik Güney Afrika ve Namibya'nın ortak hareket edeceğini ifade etti.

Geingob ise Güney Afrika'nın dış ticaret konusunda Namibya'nın en önemli partneri olduğunu, düzenlenecek iş forumu vasıtasıyla ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesini dört gözle beklediklerini kaydetti.

Her iki lider de konuşmalarında, Sudan'da yaşanan çatışmalardan duydukları endişeyi dile getirdi.