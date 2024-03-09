Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'na katılacak ve Şanlıurfa mitinginde halka hitap edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi konferans salonunda düzenlenecek İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'na katılacak ve ardından partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap edecek. İstanbul'da saat 11.00'de başlayacak olan genel kurulun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da saat 14.30'da halka seslenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi konferans salonunda düzenlenecek İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'na katılacak, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap edecek.
(İstanbul/11.00/Şanlıurfa/14.30)