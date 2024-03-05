Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas mitinginde halka seslenecek ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek Sivas mitinginde halka seslenecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili görüşme yapacak, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Sivas/14.00/Ankara/17.30/19.45)