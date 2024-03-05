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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas mitinginde halka seslenecek ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas mitinginde halka seslenecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili görüşme yapacak. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeği düzenlenecek ve ortak basın toplantısı yapılacak. Erdoğan, Sivas mitingi sonrasında Ankara'ya dönecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek Sivas mitinginde halka seslenecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili görüşme yapacak, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Sivas/14.00/Ankara/17.30/19.45)

Kaynak: AA / Güncel

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