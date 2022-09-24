GÜNDEM ÖZETİNE Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması'na katılacak. (Sakarya/17.00/18.30) Güncel Kaynak: AA / Fırat Taşdemir Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Sakarya Güncel Haberler

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