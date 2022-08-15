GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, ATO Congresium'da AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, ATO Congresium'da AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek. (Ankara/14.00/19.00) Güncel AA / Hamdi Çelikbaş Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Güncel Haberler

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