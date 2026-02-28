GÜNDEM ÖZETİ / 28 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenecek "ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı"na katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine ve İstanbul'da düzenlenecek Yeniden Refah Partisi İftar Programı'na iştirak edecek.

(Burdur/14.00/İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Açılış Töreni'ne, İftara 5 Kala Programı'na ve Büyük Aile İftar Programı'na katılacak.

(Van/15.00-17.45)???????

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek " 28 Şubat : Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası" programına, Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenecek "ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı"na iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/18.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halil Ağa Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Afyonkarahisar/18.55)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Büyük İstanbul Teşkilat İftarı'na katılacak.

(İstanbul/18.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, STK'ler tarafından düzenlenecek Köln Halk İftarı'na iştirak edecek.

(Köln)

6- AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, İstanbul İl Başkanlığı'nda "28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası" programı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- ?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Akyurt Teşkilatı İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğle namazının ardından vatandaşlarla ve cami cemaatiyle buluşacak, esnafa ziyarette bulunacak, Trabzon Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarını yerinde inceleyip basın açıklaması yapacak, şehit yakını, gazi ve ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret gerçekleştirecek, "Trabzon İl Müftülüğü Gençlerle Kitap Tahlilleri" etkinliğine ve iftar programına katılacak, gençlik kolları ramazan çadırını ziyaret edecek.

(Trabzon/13.30-20.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına Kasımpaşa-Çaykur Rizespor, Galatasaray-Corendon Alanyaspor, Kocaelispor-Beşiktaş ve Göztepe-ikas Eyüpspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/20.00/Kocaeli/16.00/İzmir/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK, Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarıyla sürecek.

(Van/Hatay/13.30/Ankara/20.00)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 26 ve Beyaz Grup'un 28. haftaları, 4'er müsabakayla başlayacak.

4- TFF 3. Lig'in 23. haftası, gruplarda oynanacak 13 karşılaşmayla başlayacak.

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son haftası, BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftası, Beşiktaş-Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe, Zerenspor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank ve Aras Kargo-İlbank maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/16.00/16.00/Ankara/14.00/Bursa/İzmir/16.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasına Güneysu-Beşiktaş maçıyla devam edilecek.

(Rize/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak ve Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(Trabzon/14.00/İstanbul/15.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı üçüncü haftasında Yenimahalle Belediyespor-Göztepe ve MC Sistem Yurdum-Odunpazarı müsabakaları oynanacak.

(Ankara/17.00/20.00)

10- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği MotoGP'nin ilk ayağı, Tayland'da sprint yarışıyla başlayacak.

(Buriram/11.00)

***

