GÜNDEM / 9 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulunca düzenlenecek Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katılarak "Atatürk'ü Anlamak" konulu dersi anlatacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fındıklı TOKİ Okullarını, AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Kartal Orhantepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Programı'na, Emlak Konut SK ile Uludağ Basket NBSD kadınlar basketbol karşılaşmasına katılacak.

(İstanbul/10.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD İftar Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.44) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi avlusundaki 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadeleleri başlayacak; VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor, Göztepe-Yukatel Kayserispor, Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK-Trabzonspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/20.30/İzmir/Rize/16.00/Gaziantep/20.30) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta başlayacak; Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü, Adanaspor-Balıkesirspor karşılaşmaları oynanacak.

(Balıkesir/İstanbul/13.30/Ankara/16.00/Adana/20.30)(Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 34. hafta toplam 6 maçla başlayacak; TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta mücadelesinde Yukatel Merkezefedi Belediyesi Basket-Büyükçekmece Basketbol, Semt77 Yalovaspor-Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji karşılaşmaları oynanacak.

(Denizli/13.00/Yalova/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30)(Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası başlayacak; Hatayspor-OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol ve Nesibe Aydın-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçları yapılacak.

(Hatay/14.00/Ankara/16.30/16.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 21. haftası Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/16.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Melbourne/09.00) (Fotoğraflı)

8- Bodrum'da 10 Nisan'da başlayacak 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(Muğla/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı ve üyelerinin seçimi yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

AA / Güncel