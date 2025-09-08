GÜNDEM / 8 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıklayacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde CHP Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, yaz tatili sonrası dersbaşı yapıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu binasında Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao ile görüşecek.

(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Cumhur İttifakı milletvekillerinden oluşan heyetle İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ve insani krize dikkati çekmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nda basın açıklaması düzenleyecek.

(Refah/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Boş Sıralar" başlıklı Filistin'e destek programı kapsamında Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde basın açıklaması yapacak.

(Balıkesir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kazakistan'da Amanat Partisi Genel Sekreteri Daulet Karibek ile görüşecek.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ihracı ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde inceleme yaparak basın açıklamasında bulunacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda dönecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin açılışı, 2025–2026 eğitim öğretim yılıyla yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

