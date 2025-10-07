GÜNDEM / 7 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gidecek. Erdoğan, açılış töreni ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından Zirve oturumuna ve imza törenine katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

(Gebele) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörle Mücadele ve Şiddete Varan Aşırılığın Önlenmesi Üzerine Küresel Parlamenter Konferansı"na katılacak, Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ile görüşecek, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Üye Ülkeler ve Dış İlişkiler Direktörü, Büyükelçi Anda Filip ve beraberindeki PAB Sekretaryasını kabul edecek.

(İstanbul/09.00/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin Anadolu Ajansı özel yayınına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı Muhtarlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında Ömer Duygun İlkokulu'na ziyarette bulunacak, İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı ile "Sağlıklı Gülümse Erzurum" işbirliği protokolü imza törenine katılacak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret edecek.

(Erzurum/10.00/11.00/13.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenecek, "Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları" etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) toplu açılış törenine katılacak.

(Aydın/10.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası satacak ve sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak.

(Ankara)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

(Gebele) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Ankara/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında, B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, İngiltere'nin London Lions takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarında normal sezon başlayacak. Galatasaray MCT Technic, E Grubu ilk hafta maçında Bosna Hersek'in Igokea m: tel ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi, İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek. 11-17 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek elemelere, İstanbul'un yanı sıra, Fransa'nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko'nun San Juan ve Çin'in Wuhan şehirleri ev sahipliği yapacak.

(Mies/20.00)

5- Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları başlayacak. 1. Grup'ta Türk Hava Yolları-Arasspor, 3. Grup'ta Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor ve 2. Grup'ta Kuzeyboru-Beşiktaş maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/Bursa/16.30/19.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.