GÜNDEM / 27 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan tarafından kabul edilecek, Bükreş Uluslararası Maarif Okuluna ziyarette bulunacak, Romanya'daki Türk derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "STRATCOM Zirvesi 2026" programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'ne katılacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliğe, Adliyeye ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Düzce/12.30/13.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kökler ve Kanatlar Aile Paneli'ne katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Rize/15.00/15.50/16.20/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, BM Üyesi Devletleri COP31 Konusunda Bilgilendirme Toplantısı'na ve Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğine katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TYMM Okuryazarlık Becerileri Bataryası Geliştirme Çalıştayı'na ve Maarif Vakfı 16. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'nın kapanış programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ Üniversitesi Diş Hastanesinin açılış törenine katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Elazığ/11.30/Tunceli/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ATO'da düzenlenen ART Ankara'nın 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kökler ve Kanatlar Aile Paneli"nin açılış programına katılacak.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahındaki Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi'nin ilk uygulama koridoru programına ve Trabzon Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı bitkisel ürün denge tablolarını, 2024 yılı ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim ve 1990-2024 dönemi sera gazı emisyon istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "STRATCOM Zirvesi 2026" programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak, DAP Bölgesi Üniversiteler Birliği 8. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/10.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek basın toplantısında Türkiye'nin kültürel miras alanındaki çalışmalarını açıklayacak, program kapsamında "Melek Heykeli"nin Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teslim töreni düzenlenecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji, Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/Manisa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Nijerya ile İran'ın A milli futbol takımları, hazırlık maçında Mardan Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

