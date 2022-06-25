Gümüşhacıköy'de hayvan pazarında sahte para uyarısı Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarını sahte paraya karşı uyardı. Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarını sahte paraya karşı uyardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki hayvan pazarlarında sahte para ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Olası sahte para dolandırıcılığına karşı tedbir alan polis, köylerden ilçe merkezine gelerek hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin uyarıcı broşür dağıtan polis ekipleri, satıcılarla da görüşerek sahte paranın gerçek paradan nasıl ayırt edilebileceğini anlattı. Sahte paradan şüphelenilmesi durumunda hızlı şekilde polis ya da jandarmaya haber verilmesini isteyen ekipler, 112 Acil Çağrı ihbar hatlarını arayarak yardım istenebileceğini kaydetti. AA / Murat Demirci - Güncel Emniyet Müdürlüğü Gümüşhacıköy Hisarcık Güncel Haberler

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