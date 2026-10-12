Gültekin Uysal, 1-16 Eylül'de 401 milyar liralık fon satışı olduğunu öne sürdü

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon soruşturmasında 19 Ağustos tarihinin ayrıca incelenmesi gerektiğini savundu. Uysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos'ta SPK'ya gönderdiğini belirttiği "gizli müzekkere"den haberdar olduğu iddia edilen 440 kişinin, 1-16 Eylül tarihleri arasında toplam 401 milyar liralık fon satışı yaptığını öne sürdü.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fon Skandalını soruştururken ayrıca dikkate alınması gereken 19 Ağustos tarihi önemli bir milat. 31 Ağustos günü Bulls Portföy ile illiyet bağı olan Turizm-Kültür Bakan Yardımcısı görevden alınıp sessizce BTK üyeliğine atanıyor. İstanbul Başsavcılığının 19 Ağustos tarihinde SPK'ya yazdığı 'gizli müzekkere' den (anlaşılan) haberi olan 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında toplam 401 milyarlık şüpheli fon satışı yaptığı ortaya çıktı. Sadece skandalın bu kısmı bile nasıl bir siyasi-bürokratik ilişki ağının işlediğini ispat ediyor. Bir ihmal yok; Herkesin herşeyden haberi olduğu bir vurgun var."

Kaynak: ANKA