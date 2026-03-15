Gülcan Kış: "Thy, Bu Ülkenin Bayrak Taşıyıcısıdır. Çalışanların Hakları Doğrudan Kamuoyunu İlgilendirir"

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türk Hava Yolları'nda (THY) çalışma koşulları, sendikal süreçler ve yönetim ayrıcalıklarına ilişkin iddiaların giderek arttığını belirterek, şirket içinde ciddi bir yönetim-çalışan uçurumu oluştuğunu söyledi. Kış, THY çalışanlarından gelen çok sayıda başvuruda ağır çalışma koşulları, sendikal süreçlerde yaşanan sorunlar ve çalışanların ekonomik haklarına ilişkin ciddi iddiaların yer aldığını ifade etti. "THY, bu ülkenin bayrak taşıyıcısıdır. Bu nedenle burada yaşanan her gelişme yalnızca bir şirket içi mesele değildir. Çalışanların hakları, uçuş güvenliği ve kamu kaynaklarının kullanımı doğrudan kamuoyunu ilgilendirir" dedi.

Kış, şirket içinde üst kademe yöneticiler için kullanılan "TK Ailesi" söylemine dikkati çekerek, çalışanlarla yönetim arasında ciddi bir kopuş oluştuğu yönünde iddialar bulunduğunu söyledi.

İddialara göre, üst kademe yöneticilerin sağlık imkanları, uçuş hakları, huzur hakkı ödemeleri ve çeşitli mali avantajlardan yararlandığı, buna karşılık çalışanların ağır çalışma koşulları altında görev yaptığının ifade edildiğini aktaran Kış, "Bize ulaşan iddialar, çalışanların ciddi bir baskı ortamı altında çalıştığını gösteriyor. Çalışanların önemli bir bölümü yaşadıkları sorunları açık şekilde dile getirmekte zorlandıklarını ifade ediyor" açıklamasını yaptı.

TİS süreçleri ve sendika tartışması

THY'de çalışanların en çok tartıştığı konulardan birinin toplu iş sözleşmesi (TİS) süreçleri olduğunu belirten Kış, çalışanlardan gelen şikayetlerin özellikle bu başlıkta yoğunlaştığını söyledi.

İddialara göre, ilk TİS sürecinde çalışanların zamlı maaşlarının ödenmesinin tartışmalı bir süreç sonunda nisan ayına kadar ertelendiğini, çalışanlara söz verilen başarı primlerinin ise farklı kaynaklardan karşılandığı yönünde iddiaların gündeme geldiğini ifade eden Gülcan Kış, şunları kaydetti:

"Banka promosyon gelirlerinin bir bölümünün prim ödemelerinde kullanıldığı ileri sürülürken uzun yıllardır uygulanan TİS imza parasının ödenmemesi çalışanlar arasında tepki yarattı. Devam eden ikinci TİS sürecinde de benzer tartışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Çalışanların en çok merak ettiği maaş promosyonlarının sendika tarafından gündeme getirilmediği yönünde eleştiriler bulunuyor. Bazı çalışanlar daha önce söz verilen başarı primlerinin yine banka promosyon gelirlerinden karşılandığını iddia ederken şirket içinde bu kaynakların farklı alanlarda değerlendirildiğine ilişkin çeşitli iddialar da dile getiriliyor. Kış, çalışanlar arasında sendikanın yönetimle uyumlu hareket ettiği yönünde eleştirilerin de giderek arttığını söyledi, "Çalışanlar sendikanın kendilerini yeterince temsil etmediğini ifade ediyor. TİS öncesinde enflasyon artı enflasyonun yüzde 10'u konuşulurken TİS'te enflasyon artı yüzde 3'e imza atılması çalışanlar arasında ciddi tepki yaratmış durumda."

"Yönetim maaşları tartışma yaratıyor"

Kış, çalışanların ekonomik haklarıyla ilgili tartışmalar sürerken şirket yönetimine ödenen maaşların da kamuoyunda dikkati çektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat aylık yaklaşık 404 bin TL, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi aylık 2 milyon 416 bin TL, Murat Şeker 2 milyon 194 bin TL, Abdulkerim Çay ise 1 milyon 994 bin TL maaş alıyor. Toplam 15 kişilik üst yönetimin devlete aylık maliyetinin yaklaşık 21 milyon 115 bin TL olduğu ifade ediliyor. Çalışanlar banka promosyonu alamadıklarını ifade ederken yönetim maaşlarının bu seviyelerde olması doğal olarak ciddi tepki yaratıyor."

"Uçuş güvenliği sorularımıza cevap verilmedi"

CHP'li Kış, THY'de çalışma koşulları ve uçuş güvenliğine ilişkin iddialar üzerine daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na 18 maddelik yazılı soru önergesi verdiğini de hatırlattı. Önergede uçuş ekiplerinde kronik yorgunluk oluştuğu, teknik arıza kayıtlarının nasıl değerlendirildiği, daily check kontrollerinin nasıl yapıldığı ve uçuş planlamasına ilişkin iddialar gibi birçok başlık yer alıyordu. Bakanlık yalnızca THY'nin özel hukuk tüzel kişisi olduğuna ilişkin genel bir açıklama yaptı. Kış bu duruma tepki göstererek, "Ben şirketin ticari statüsünü sormadım, uçuş güvenliğini sordum, çalışanların çalışma koşullarını sordum. 18 sorunun hiçbirine yanıt verilmedi. Bu yaklaşım Meclis denetimini ciddiye almamaktır" ifadelerini kullandı.

"THY'ye siyasi kalkan mı var"

CHP'li Kış, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kardeşi olduğunu hatırlatarak şu soruyu yöneltti:

"Bu kadar ciddi iddia varken Ulaştırma Bakanlığı neden sessiz? Uçuş güvenliği sorularına neden yanıt verilmiyor? THY yönetimi siyasi bir koruma kalkanı altında mı?"

Gülcan Kış, THY'nin yalnızca ticari bir şirket değil, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olduğunu vurgulayarak, "Uçuş güvenliği, çalışan hakları ve kamu kaynaklarının kullanımı hepimizi ilgilendirir. Bu kadar ciddi iddiaların üzeri örtülemez. Bu konunun Meclis'te ve kamuoyu önünde takipçisi olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA