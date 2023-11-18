Göynük'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Bolu'nun Göynük ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi.

Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'nda toplanan STK üyeleri ve vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak tepkilerini gösterdi.

Türk bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıyan grup, Gazi Süleyman Paşa Camisi önüne karar yürüdü.

Burada yapılan basın açıklamasının ardından Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi, Fetih Suresi okundu.

Yürüyüşe, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Armağan ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.