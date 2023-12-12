Görüntüler ortaya çıkınca savcı, daha önce beraatini istediği sanığa müebbet talep etti

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde otomobilde başından tabancayla vurulan Ahmet Seçgin'in (31) ölümüyle ilgili davada Cumhuriyet savcısı, araç içi ve dışından görüntü kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı değiştirdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde otomobilde başından tabancayla vurulan Ahmet Seçgin'in (31) ölümüyle ilgili davada Cumhuriyet savcısı, araç içi ve dışından görüntü kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı değiştirdi. Önceki duruşmada tutuklu sanık Nedret Çobanoğlu'nun kasten öldürme suçundan beraatini talep eden savcı, yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Olay, 28 Temmuz 2021'de D-100 kara yolunun Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Ahmet Seçgin'in kullandığı 41 DS 661 plakalı otomobil, kendisini takip eden otomobilin çarpması sonucu yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulduğu belirlenen Seçgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan husumetli olduğu arkadaşları Adem Çobanoğlu ve kardeşi Nedret Çobanoğlu tutuklandı, B.F. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Olayda kullanılan tabanca da polis tarafından bulunup, dosyaya eklendi.

GEÇEN DURUŞMADA MÜTALAA VERMİŞTİ

Olaya ilişkin Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın önceki duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tabancayı ateşleyen tutuklu sanık Adem Çobanoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması sebebiyle 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, kardeşi Nedret Çobanoğlu'nun 'kasten öldürme' suçundan beraatini, 'suçluyu kayırma' suçundan ise tutuklu geçirdiği süre gözetilerek tahliyesini, sanık B.F. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan yeterli delil olmaması sebebiyle beraatini talep etti.

MÜTALAASINI YENİLEDİ

Davanın 7'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmada, tutuklu kardeşler Adem Çobanoğlu, Nedret Çobanoğlu, öldürülen Ahmet Seçgin'in babası İbrahim Seçgin ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, araç içinden ve dışından kaydedilen yeni görüntü kayıtlarının ortaya çıkıp dava dosyasına eklenmesiyle önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını değiştirdi. Savcının yeniden açıkladığı mütalaada, öldürülen Ahmet Seçgin'in gece saatlerinde arkadaşı ile Kartepe ilçesinde bulunan bir benzinliğe gittiği, 3 dakika sonra Adem ve Nedret Çobanoğlu'nun bir otomobille aynı benzinliğe geldiği belirtildi. Seçgin ve tutuklu sanıkların burada karşılaşmasının ardından şoför koltuğunda oturan Adem Çobanoğlu'nun aracından inip Nedret Çobanoğlu'nun oturduğu kısma gelerek silah olduğu değerlendirilen materyali aldığı ifade edildi.

ARACIN YOLDAN ÇIKMASINI SAĞLADILAR

Mütalaada ayrıca, Ahmet Seçgin'in yakıt almasından bir süre sonra sanıkları ve Adem'in elindeki silahı görmesinin ardından arkadaşını bırakarak telaşla istasyondan ayrıldığı, tutuklu sanıklar Adem ve Nedret Çobanoğlu'nun yakıt almadan benzinlikten ayrılarak süratle Ahmet'in aracını takip etmeye başladıkları, bir süre sonra bir inşaat alanının yakınında aracı Ahmet Seçgin'in aracına sürttüğü yer aldı. Daha sonra Adem'in kendi beyanına göre silahı Ahmet'in aracına doğrultarak 2 defa ateşlediğinin belirtildiği mütalaada, bu olayın ardından Ahmet Seçgin'in aracının yoldan çıkmasına sebebiyet verdiği ifadeleri yer aldı.

CUMHURİYET SAVCISI: CAMINI AÇTIRIP BAŞINA ATEŞ ETTİLER

Silahın ateşlenmesinin ardından Ahmet Seçgin'in aracının 65 metreden fazla fren izi tespit edildiği, aracın kanal içerisinde duvara sürtmek suretiyle durduğunun belirtildiği mütalaada kanal içinde başka bir araca ait fren izine rastlanmadığı ifade edildi. Cumhuriyet savcısı, sanık Adem Çobanoğlu'nun kullandığı araçla, Ahmet Seçgin'in kullandığı aracı kanal içine kadar takip edip arkasında frenleyerek durduğu, Ahmet Seçgin'in bu sırada hayatta olduğu, sanıkların birlikte durduktan sonra Ahmet Seçgin'in yanına gelip camını açtırdıkları ve başının sol tarafına ateş ettiklerini belirtti.

AİLENİN AVUKATI 'TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜLER' DEDİ

Olayın ardından Nedret Çobanoğlu'nun saklanmak için olaydan haberi olmayan arkadaşı A.Y.'yi telefonla aradığı ve ondan araç istediği belirtilen mütalaada A.Y.'nin sanıkları C.Ü.'nün yanına götürdüğü, C.Ü.'nün ise B.F.'nin ikametine götürdüğü, sanıkların burada saklanmaya çalıştıkları sırada polis tarafından yakalandıkları belirtildi. Cumhuriyet savcısı, Ahmet ve Nedret Çobanoğlu'nun fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Ahmet Seçgin'i ruhsatsız silah ile öldürdükleri ve bu sebeple müebbet hapisle cezalandırmalarını istedi. Suçluyu kayırma suçundan tutuksuz yargılanan B.F.'nin ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Şikayetçi avukatı ise sanıkların Ahmet Seçgin'i tasarlayarak öldürdüklerini belirtti. Tutuklu sanıklar tahliyesini talep ederken, duruşma ertelendi.