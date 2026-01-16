Görev süresinin sonuna yaklaşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi: "Kendimi her zaman evimde hissettim"

Türkiye'deki dört yıllık görev süresinin sonuna yaklaşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca kendisini evinde hissettiğini belirterek, geçirdiği her bir gününü kıymetle hatırlayacağını söyledi.

Türkiye'deki görev süresini tamamlamak üzere olan Marrapodi, dört yıllık görevi süresince Türkiye- İtalya ilişkilerinde yaşanan gelişmelere ve deneyimlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Marrapodi, Türkiye'de geçirdiği dört yılı tek bir cümleyle özetlemesi istendiğinde, "Hem mesleki hem kişisel açıdan harika bir deneyim oldu. Bu dört yılın her bir yılını, her bir gününü kıymetle hatırlayacağım." şeklinde konuştu.

Görev süresinin sonunda Türk halkına mesaj ileten Marrapodi, "Dört yıl önce beni ve ailemi karşılama ve bize ev sahipliği yapma biçimleri için Türk halkına teşekkür etmek istiyorum.Türk halkının İtalyan halkına çok benzediğini fark ettim ve kendimi her zaman evimde hissettim." dedi.

Marrapodi, Türk halkıyla ilgili izlenimlerine ilişkin, "Misafirlerine çok önem veren, çok ilgili, çok cömert, çok sevecen ve çok nazik insanlar tanıdım. Bunu Türkiye'de geçirdiğim bu dört yılın en büyük hazinelerinden biri olarak saklayacağım." ifadelerini kullandı.

"İki ülke ilişkileri her zaman iyiydi"

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak güçlü olduğuna dikkati çeken Marrapodi, son dört yılda birçok şey başardıklarını ve ilişkilerin daha iyi noktaya geldiğini vurguladı.

Marrapodi, "İtalya ile Türkiye arasındaki ilişki, on yıllar boyunca her zaman iyiydi ama aynı zamanda her ilişkide olabileceği gibi iniş çıkışlar da yaşandı." dedi.

Bu göreve atandığında kendisine verilen temel görevin, uzun süredir yapılmayan üst düzey bir toplantıyı hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Marrapodi, "Ocak 2022'de Ankara'ya geldiğimde dışişleri bakanım tarafından bana verilen bir ana görev vardı. Bu da iki ülke arasında 10 yıldan uzun süredir yapılmamış olan, en üst düzeyde bir hükümetler arası zirveyi organize etmeye çalışmaktı." şeklinde konuştu.

Bu hedefin Temmuz 2022'de gerçekleştirilen "3. Türkiye- İtalya Hükümetlerarası Zirvesi" ile başarıya ulaştığını ifade eden Marrapodi, "Temmuz 2022'de Ankara'da üçüncü hükümetler arası toplantıyı organize etmeyi ve gerçekleştirmeyi başardık. Bunu yaptığımızda ikinci toplantının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmişti." dedi.

Marrapodi, bu sürecin devamlılık kazanmasının da önemli olduğunu belirterek, Nisan 2025'te Roma'da dördüncü hükümetler arası zirveyi de organize ettiklerini dile getirdi.

"20'den fazla mutabakat zaptı imzaladık"

Bu zirvelerin somut sonuçlar ürettiğini söyleyen Marrapodi, imzalanan belgelere dikkati çekerek, "2022 ve 2025'te yapılan bu iki hükümetler arası zirvede 20'den fazla mutabakat zaptı, ortak belge ve ortak bildiri imzaladık." dedi.

Bu belgelerin işbirliğini geniş bir alanda güçlendirdiğini vurgulayan Marrapodi, ekonomi, ticaret, bilim, akademi ve enerji gibi sektörlerde de iki ülke arasındaki işbirliğini artırdığını ifade etti.

"Türkiye'nin hepimiz için çok önemli bir ortak olduğu bilinci var"

Türkiye'ye ilk geldiği gün ile bugün arasındaki fark sorulduğunda Marrapodi, "Ankara'daki ilk günümle bugünü karşılaştırdığımda en dikkat çekici değişim, dünyanın değişmiş olmasıdır." dedi.

Marrapodi, bu değişimin Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'yla hızlandığına dikkati çekerek, "Bu değişim, Türkiye'ye uluslararası düzeyde çok daha güçlü bir rol kazandırdı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolüne işaret eden Marrapodi, "Türkiye'nin Moskova ile Kiev arasındaki temasları ve diyalogları kolaylaştırmak için nasıl bir rol oynadığını gördük." diye konuştu.

Büyükelçi Marrapodi, bu çabaların somut sonuçlar ürettiğini dile getirerek, "(Türkiye'nin) 2022 baharında Antalya'da (Rusya-Ukrayna) iki ülkenin dışişleri bakanlarını aynı masaya oturtmayı başarması, Karadeniz'de tahıl koridorunun kolaylaştırılması ya da iki ülke arasındaki esir takasları gibi konularda da sonuçlar alındı." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin uluslararası konumuna ilişkin Marrapodi, şunları kaydetti:

"O zamandan beri, Türkiye'nin diğer jeopolitik alanlarda da rolünün arttığını gördük. Dolayısıyla, uluslararası düzeyde çok daha güçlü bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Akdeniz'de, Avrupa düzeyinde, NATO ortakları arasında Türkiye'nin hepimiz için çok önemli bir ortak olduğu bilinci var. Bunun bir değişim olduğunu düşünüyorum. Daha önce de bu farkındalık vardı ancak son dört yılda Türkiye'nin göreceli ağırlığının çok arttığını ve bunun birçok Avrupa ve dünya ülkesinde çok daha fazla farkındalığa yol açtığını söyleyebilirim."

"Türkiye, arkeoloji alanında en çok yatırım yaptığımız ülkelerden biri"

Marrapodi, kültürel diplomasinin kendisi için özel yere sahip olduğunu vurgulayarak, diplomasinin yumuşak gücüne dikkati çekti.

Kültürün yanı sıra bilim, akademi ve insan hareketliliğinin de altını çizen Marrapodi, "İnsanlar arasındaki ilişkileri artırmak, birbirimizi daha iyi tanımamızı sağlar. Birbirimizi daha iyi tanırsak birbirimizle nasıl ilişki kuracağımızı da biliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Marrapodi, bu yaklaşımın sorunların önlenmesine katkı sunduğunu belirterek, "Bu da ülkeler arasında ya da iki ülke arasında rahatsızlık yaratabilecek unsurlardan kaçınmamıza yardımcı olur." dedi.

Türkiye ile arkeoloji alanındaki işbirliğine işaret eden Marrapodi, "Türkiye, arkeoloji alanında en çok yatırım yaptığımız ülkelerden biridir. Sanıyorum ikinci sırada. Neredeyse tüm önemli İtalyan üniversiteleri, Türkiye'de arkeoloji alanında faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile İtalya birbirine her zaman ihtiyaç duyacak"

Ticaret ve savunma işbirliğinin geleceğine ilişkin Marrapodi, "Türkiye ile İtalya her zaman birbirine ihtiyaç duyacak." dedi.

Marrapodi, iki ülke arasındaki ticaretin yapısal niteliğine dikkati çekerek, "Ticaretimizin önemli bir kısmı ara malların değişimine dayanıyor." şeklinde konuştu.

Otomotiv sektöründen örnek veren Marrapodi, "Türkiye, çok önemli bir üretici ama üretim için İtalya'dan parça ithal etmesi gerekiyor. Bu durum birçok sektör için geçerli ve bizim tarafımızda da aynı durum söz konusu." ifadelerini kullandı.

Marrapodi, son on yılda Türkiye'den İtalya'ya kilit sanayi sektörlerinde çok fazla yatırım olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence İtalya'daki üretim için de Türkiye'den bileşen ve ham madde ithal etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, bunun gelecekte de devam edeceğini ve uluslararası düzeydeki büyümenin istikrarlı, iyi bir hızda ve iyi bir seviyede ilerleyeceğini düşünüyorum. O zaman ithalat ve ihracatımızda daha fazla artış göreceğimizi düşünüyorum."