Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut'tan Trabzonlular Derneğine ziyaret

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Trabzonlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Nuhoğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Karabulut, ziyarette yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un gösterdiği başarıyı gönülden kutladığını belirterek, takımın önemli başarıya imza attığını söyledi.

Trabzonspor'un yarın yapacağı karşılaşmanın önemine değinen Karabulut, "Tabii ki bu kapsamda sevinçler yaşanacak. Bu sevinçte üzüntüye yol açmamak için derneğimiz aracılığıyla üyelerimizi bilgilendirelim. Sağlık her şeyden önemlidir." dedi.

Dernek Başkanı Nuhoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı mesajı tüm üyelere ileteceklerini kaydetti.