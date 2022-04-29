Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut'tan Trabzonlular Derneğine ziyaret - Haberler

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Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut'tan Trabzonlular Derneğine ziyaret

AA - Fahri Haner - Güncel
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Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut'tan Trabzonlular Derneğine ziyaret

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Trabzonlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Nuhoğlu'nu ziyaret etti.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Trabzonlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Nuhoğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Karabulut, ziyarette yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un gösterdiği başarıyı gönülden kutladığını belirterek, takımın önemli başarıya imza attığını söyledi.

Trabzonspor'un yarın yapacağı karşılaşmanın önemine değinen Karabulut, "Tabii ki bu kapsamda sevinçler yaşanacak. Bu sevinçte üzüntüye yol açmamak için derneğimiz aracılığıyla üyelerimizi bilgilendirelim. Sağlık her şeyden önemlidir." dedi.

Dernek Başkanı Nuhoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı mesajı tüm üyelere ileteceklerini kaydetti.

AA / Fahri Haner - Güncel

Cengiz Karabulut, Trabzonspor, Gölcük, Güncel, Haberler

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