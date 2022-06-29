Golan Tepeleri'nde Lavanta Hasadı GOLAN TEPELERİ, 29 Haziran (Xinhua) -- İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Kibbutz Ein Zivan'da lavanta çiçeği hasadı başladı. GOLAN TEPELERİ, 29 Haziran (Xinhua) -- İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Kibbutz Ein Zivan'da lavanta çiçeği hasadı başladı. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Kibbutz Ein Zivan'da bir kadın lavanta çiçeği hasadı yapıyor, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Kibbutz Ein Zivan'daki lavanta çiçekleri, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Xinhua / Güncel İsrail Güncel Haberler

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