Gökçe Gökçen: "Vatandaşın Gözünde Bir Seçim Güvenliği Olmayacak Düşüncesini Yaratmaya Çalışıyorlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Ne diyorlar işte YSK’da olmayan veriler nasıl CHP’de olur? YSK bizle, bütün siyasi partilerle veriler paylaşıyor. Biz bunları gözden geçiriyoruz, sağlamasını yapıyoruz ve ondan sonra hatalar olduğunda tespit edip hepsini bildiriyoruz. Bunun doğrultusunda YSK da bilgilerini güncelliyor. Bu veriler güncelleniyor ve daha sonrasında seçime gidene kadar düzenli aralıklarla bunu yapıyoruz ve aynı zamanda yaptırıyoruz. Şimdi bu tür söylem ve suçlamalarla hatta ne yazık ki İçişleri Bakanlığı ağzından vatandaşın gözünde bir seçim güvenliği olmayacak düşüncesini yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Ne diyorlar işte YSK'da olmayan veriler nasıl CHP'de olur? YSK bizle, bütün siyasi partilerle veriler paylaşıyor. Biz bunları gözden geçiriyoruz, sağlamasını yapıyoruz ve ondan sonra hatalar olduğunda tespit edip hepsini bildiriyoruz. Bunun doğrultusunda YSK da bilgilerini güncelliyor. Bu veriler güncelleniyor ve daha sonrasında seçime gidene kadar düzenli aralıklarla bunu yapıyoruz ve aynı zamanda yaptırıyoruz. Şimdi bu tür söylem ve suçlamalarla hatta ne yazık ki İçişleri Bakanlığı ağzından vatandaşın gözünde bir seçim güvenliği olmayacak düşüncesini yaratmaya çalışıyorlar" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yeni Adli Yıl Açılışı' etkinliği bu akşam Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde yaptı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP PM üyeleri Hakkı Süha Okay ve Umut Akdoğan, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl, Yıldırım Kaya, Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, rüşvet ve yolsuzluk skandallarının her gün giderek arttığı, 'konuşacağım ve her şeyi anlatacağım' diyenlerin hapsedildiği, diğerlerine de dokunulmadığı hatta Türkiye'yi kutuplaştıran konuların yeniden açılarak, aslında birilerinin de iktidarını ve gücünü sağlamlaştırdığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

GÖKÇEN: BENİM KİMSEM YOKSA CUMHURİYETİM VAR DİYEBİLDİĞİ BİR TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Gökçen, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemde, yargı bağımsızlığının, erkler ayrılığının, ifade özgürlüğünün olduğu, basit bir şey gibi geliyor ama yargı kararlarının, AYM ve AİHM kararlarının uygulandığı ve aslında yurttaşlarımızın hukuk güvenliğini hissedebildiği ve aynı şekilde benim bir anayasam var, benim kimsem yoksa cumhuriyetim ve hukuk var diyebildiği bir Türkiye için hep beraber mücadele ediyoruz" dedi.

"SANDIĞA GİDİYORSA, OYUNU KULLANIYORSA BU OYUNUN GÜVENCESİ EN BAŞTA CHP OLMAK ZORUNDADIR"

Gökçe Gökçen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki çok daha önemlisi, bu mücadelemizde adım adım başarıya ulaşmak üzereyken her bir yurttaşımızın verdiği oyun güvencesi olmak için de yola çıkıyoruz. Seçimlerde burada adli yıl için toplandık ama avukat örgütlenmemiz, ama avukat denildiğinde diğerleri unutuluyor çoğu zaman, aynı zamanda hukuk öğrencilerine, stajyer avukatlara ve özellikle genç avukat arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Çünkü herhangi bir yurttaşımız CHP'ye oy versin ya da vermesin. Sandığa gidiyorsa, oyunu kullanıyorsa bu oyunun güvencesi en başta CHP olmak zorundadır. Bu yüzden hiçbir zaman olmadığı kadar iyi bir şekilde örgütlenerek, organize bir şekilde çalışarak, o sandığa giren oyun sandıktan aynı şekilde çıkmasının ve devamında da hukuki süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesinin güvencesi tam da işte bu salonda bulunan siz meslektaşlarımızsınız.

"VATANDAŞIN GÖZÜNDE BİR SEÇİM GÜVENLİĞİ OLMAYACAK DÜŞÜNCESİNİ YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bu yüzden hukuk mücadelemizi verirken güçlendirilmiş parlamenter sisteme doğru giderken aynı zamanda sandık örgütlenmesi konusunda da bütün vatandaşlarımız bize bakıyorlar. Herkes şunu merak ediyor: Geçmiş seçimlerde yaşadığımız bazı tatsız olaylar var. Ama aynı zamanda bu tatsız olaylara rağmen bizim iyi örgütlendiğimizde ve hukuku uygulatmak için aslında bütün mücadelemizi verdiğimizde nasıl bir başarıya ulaştığımızı da görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir soru işareti yaratmak için bugün bazı söylemler geliştiriyorlar. Ne diyorlar işte YSK'da olmayan veriler nasıl CHP'de olur? Defalarca açıkladık, şu şekilde oluyor; YSK bizle, bütün siyasi partilerle veriler paylaşıyor. Biz bunları gözden geçiriyoruz, sağlamasını yapıyoruz ve ondan sonra hatalar olduğunda tespit edip hepsini bildiriyoruz. Bunun doğrultusunda YSK da bilgilerini güncelliyor. Bu veriler güncelleniyor ve daha sonrasında seçime gidene kadar düzenli aralıklarla bunu yapıyoruz ve aynı zamanda yaptırıyoruz. Şimdi bu tür söylem ve suçlamalarla hatta ne yazık ki İçişleri Bakanlığı ağzından vatandaşın gözünde bir seçim güvenliği olmayacak düşüncesini yaratmaya çalışıyorlar. İşte burada bulunan bütün arkadaşlarımız hepiniz ve hepimiz aynı zamanda, sandığa giren oyun sandıktan aynı şekilde çıkmasının güvencesiyiz. Bunun daha iyi sağlanabilmesi için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.

"HAYAL KURABİLDİĞİMİZ VE İNSAN GİBİ YAŞAYABİLDİĞİMİZ BİR TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER İNŞA EDELİM"

Ben buradan Ankara'nın ve Türkiye'nin her yerinde olan genç arkadaşlarıma özellikle çağrı yapmak istiyorum. Hukuk öğrencisi, stajyer avukat arkadaşlarım ne zorluklarda okuduğunuzu ve çalıştığınızı hepimiz biliyoruz. Ne kadar güvencesiz olduğunuzu hepimiz biliyoruz, son derece farkındayız. Gerçekten hem hayat pahalılığıyla mücadele ederken hem de bu ülkenin yok edilen adalet sistemini yeniden var etmeye çalışıyorsunuz. Bununla birlikte Türkiye'nin geleceği için de hep beraber çalışmaya hazırlanıyorsunuz. İşte bu yüzden diyoruz ki bize katılın. Stajyer ve genç avukat arkadaşlarımız sizin enerjinize ve kararlılığınıza ihtiyacımız var. Bize katılın ve bu seçimlerden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını hep beraber inşa edelim. Gençlerin hayal kurabildiği, kadınların güven içinde yaşayabildiği ve hepimizin yoksullaştırılmaktan kurtulduğu ve insan gibi yaşayabileceğimiz bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim. Yani kısacası hayal kurabildiğimiz ve insan gibi yaşayabildiğimiz bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim."

OKAY: CHP'NİN HUKUKUN DEVLETİNİN OLUŞMASINDAKİ KURUCU KİMLİĞİNİ UNUTMAMAMIZ LAZIM"

CHP PM Üyesi, avukat Hakkı Süha Okay da şunları söyledi:

"Şunu ifade edeyim üç buçuk yıl il başkanlığı yaptım, ilk defa CHP il başkanlığı böyle bir program düzenledi. Onun için sayın başkan ve değerli yönetimini de kutluyorum. Teşekkür ediyorum… Ulusal Kurtuluş Savaşından çıkan yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve 4 gün sonra 99. yılını kutlayacağımız CHP'nin devlet kuran parti olarak hukuka verdiği önemi ve Türkiye'de gerçek anlamda hukukun üstünlüğünün ve hukukun devletinin oluşmasındaki kurucu kimliğini unutmamamız lazım. Ama hukukun kurumsallaşmasında çok daha önemli olan 1959 yılındaki CHP'nin ilk hedefler beyannamesidir. CHP'nin ilk hedefler beyannamesinde; kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı ve anayasa yargısı vardır. Bunlar daha sonraki 61 Anayasası'nda da anayasa kuralları haline gelmiştir."

AKILLI: HUKUK İKTİDARIN İKBALİ İÇİN KULLANILMIŞ, DEVLETİN OMURGASI ÇÖKERTİLMİŞTİR"

CHP Ankara İl Başkanı, avukat Ali Hikmet Akıllı da Atatürk'ün "Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet varlığı kabul olunmaz" sözünü anımsatarak konuşmasına başladı. Akıllı şöyle konuştu:

"İktidarın sopası haline gelen hukuk yöneticilerin diktatörleşmesine sebep olur. Bugün yaşadığımız da budur. Yapılan anketlerde toplumun yarısından çoğunun yargıya güvenmediği ifade edilmektedir. Kanaatimce bunun en önemli nedeni yargı ve yargıç bağımsızlığının oldukça zedelenmiş olmasıdır. Hakim ve savcıların büyük çoğunluğunun liyakate göre değil sadakate göre belirlendiği yerde yargı bağımsızlığından bahsedilemez. Hakim ve savcı atamamanın kriteri liyakat değil sadakat olduğunda en iyi kanunların bile telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğurduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Ne yazık ki son 20 yılda hukuk adaletin tesisi için değil, iktidarın ikbali için kullanılmış ve devletin omurgası çökertilmiştir. Hukuka uygun ama iktidarın menfaatine uygun olmayan soruşturmaları açan savcıların dosyalardan el çektirildiği aynı minvalde karar veren hakimlerin sürgün edildiği yerde yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDEKSİNDE EN ÜST SIRALARA TAŞIYACAĞIZ"

CHP iktidarında ülkedeki çarpıklığı düzeltmeye önce adalet sisteminden başlayacağız. Vatandaşımıza kendilerini hukuki olarak güvende hissettikleri, öngörülebilirliğin olduğu özgür bir ülke sunacağız. Basın özgürlüğü endeksinde en üst sıralara taşıyacak, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin en çok ihlal edildiği ülkeler listesinden çıkacağız… Hep birlikte Türkiye'de demokratik ve adil bir düzeni baştan aşağıya yeniden tesis edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken umudumuzu ve mücadele azmimizi hiç kaybetmeden güzel günlere ulaşacağımıza olan inancımızla hukuku kendine araç değil, amaç edinen tüm gerçek hukukçuların adli yılını kutluyorum."

Konuşmaların ardından CHP'ye yeni katılan genç avukatlara rozetleri takıldı.