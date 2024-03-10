Giresun'un Dereli ilçesinde yiyecek arayan tilkinin görüntüsü kaydedildi
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Tilki, bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
Giresun'un Dereli ilçesinde yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Kümbet Yaylası'nda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını güçleştirdi.
Çifteoluk mevkisindeki pazar alanında dün gece yiyecek arayan tilkinin görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bölgede bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.