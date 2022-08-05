Giresun haberleri... Giresun'da kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı Giresun gelişmesine göre Giresun'da kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı. Giresun'da kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı. Kavaklar Mahallesi Yeniyol Sütlaç köprüsü mevkisinde kayalık alanda mahsur kalan kedi olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Giresun AKUT ekipleri 30 metrelik kayalık alandan kediyi çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kedi mahalle sakinlerine teslim edildi. Güncel AA / Gültekin Yetgin Giresun kedi Güncel Haberler

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