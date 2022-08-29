Giresun gündem haberi... Giresun'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
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Giresun gündem haberine göre Giresun'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Giresun'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Zeki D. idaresindeki 28 ACC 147 plakalı kamyonet, Giresun-Dereli kara yolu Ülper köyü mevkisinde Aydın A. yönetimindeki 52 ABY 148 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel