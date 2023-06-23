Gece yaşanan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel ve su baskınlarına yol açtı. Birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile tahliye edildi.

Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi

Gece yaşanan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel ve su baskınlarına yol açtı

Birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile tahliye edildi

GİRESUN - Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde gece etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Bir çok ev ve iş yerini su basarken, mahsur kalan vatandaşlar ekipler yardımı ile kurtarıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı. Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı. Bazı araçlar çamur altında kalırken, teresubat belde merkezinde hasara neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yollarda da çok sayıda heyelan yaşanırken, beldeye bağlı bir çok köy yolu heyelan nedeniyle kapandı. Bir çok tarım arazisi ve fındık bahçesi sel suları nedeniyle zarar gördü.