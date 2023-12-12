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Giresun'da Mevlana vuslat yıl dönümü töreni düzenlendi

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Giresun'un Espiye ilçesinde Hazreti Mevlana vuslat yıl dönümü töreni düzenlendi. Tören, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi ile başladı. Programda ayrıca öğrencilere yönelik düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde Hazreti Mevlana vuslat yıl dönümünde törenle anıldı.

İlçe Müftülüğü ve Espiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce organize edilen tören, Türk tasavvuf musikisi ney grubu ilahi dinletisi ve semazen gösterisi ile başladı.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, "Mevlana" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Ersan Bektaş ise programı hazırlayanlara ve katılanlara teşekkür etti.

Espiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Diyanet Genç Ofis tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen, "Hz. Mevlana ve Yedi Öğüdü" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından tamamlandı.

Programa, Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şahin, Espiye Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, Emniyet Müdürü Yahya Aslan ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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