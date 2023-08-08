Giresun'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kurslarındaki öğrencilere trafikte bilinçli birey olmak ve temel trafik kurallarına ilişkin eğitim verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli, öğrencilere emniyet kemeri ve kask takmanın önemi, araç içinde çocukların oturacakları yerlerin yanı sıra bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı. Eğitim sonunda öğrencilere, 'trafik dedektifi' belgesi verildi.