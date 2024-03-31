Fuat Köse 31 bin 600 oy alarak seçimi önde tamamladı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fuat Köse 31 bin 600, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu 22 bin 36 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 90,23 )
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fuat Köse 31 bin 600, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu 22 bin 36 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 90,23 )
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