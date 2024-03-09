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Geyve'de eğlence mekanından ayrılan kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından ayrılan kişinin yol kenarında bıçakla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak 2 şüpheli daha tutuklandı. Toplamda 4 kişi tutuklanırken, diğer şüphelilere adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından aracıyla ayrılan kişinin yol kenarında bıçakla öldürülmüş bulunmasına ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 zanlının savcılık sorguları tamamlandı.

Şüphelilerden H.B. (24) ile E.G. (35) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.A. (27), S.B. (33), S.B. (33), C.B. (39), U.A. (36) ve Ş.Ç.S. (39) hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay

Geyve ilçesinde 22 Şubat'ta gece saatlerinde yol kenarında bir kişinin aracının yakınında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekipleri vücudunda darp izleri tespit edilen Erkan A'nın (52) öldüğünü belirlemişti.

Erkan A'nın bıçakla yaralanma sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan K.A. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, diğer şüpheli H.B'yi (34) Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalamış, zanlıya kaçmasında yardım ettiği değerlendirilen U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), Ü.T. (36) ve S.A. (40) ise Sakarya'da gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan H.B. tutuklanmış, şüphelilerden 3'üne adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2'si ise savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Geyve Cinayet Güncel Haberler

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