Gevaş'ta Gençler Hastane Duvarlarını Renklerle Süslüyor

Gevaş'ta Gençler Hastane Duvarlarını Renklerle Süslüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesinde, Gençlik Merkezi gönüllüleri hastane duvarlarını çocuklar için sevilen çizgi film karakterleri ve masal kahramanlarıyla süsleyerek, hasta ve yakınlarının moralini yükseltmeyi hedefliyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, devlet hastanesi duvarlarını hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi gönüllüsü 20 genç, ilçede hizmete yeni açılan Gevaş Devlet Hastanesi binasının duvarlarını güzelleştirmek amacıyla çalışma başlattı.

Boya ve fırçalarını alarak hastaneye gelen gençler, çocuk servisinin bulunduğu alanlara sevilen çizgi film karakterleri ve masal kahramanlarını, kadın hastalıkları ve doğum bölümü ile diğer polikliniklerin koridorlarına ise hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimler çizdi.

Yaklaşık bir ay süren çalışmayla hastane duvarlarını renklendiren gençler, yürüttükleri sosyal sorumluluk çalışmasıyla hasta ve yakınlarını sevindirdi.

"Önceliği çocuk servisine verdik"

Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Ergenç, AA muhabirine, gönüllülerle hastane ve okullarda etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Hastaneyi güzelleştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Ergenç, şunları kaydetti:

"Hastanemiz yeni yapıldı, biz de katkı sunmak istedik. 20 kişilik gönüllü ekibimizle hastaları ve çocukları mutlu etmek için hastane duvarlarını çizgi film ve masal karakteriyle süsledik. Gönüllülerimizle birçok etkinlik düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Hasta ziyaretleri yaptık, hasta çocuklara oyuncaklar hediye ettik. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hasta ve hasta yakınları mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz. Bu durum bizi çalışmaya çok teşvik ediyor."

Gençlik lideri Necat Kaçmaz ise "Resim atölyemizde eğitim alan gençlerimiz güzel bir farkındalık çalışmasına imza attı. Yapımı yeni tamamlanan hastanemizde çizim ve boyama çalışması gerçekleştirdik. Önceliği çocuk servisine verdik. Çocuklar korktukları için hastaneye gelmek istemiyorlar. Biz de bu durumun önüne geçmeye çalıştık. Çizdiğimiz resimlerle çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı amaçladık." diye konuştu.

Hastane duvarlarını çocuklar için renklendirdiklerini dile getiren gönüllü resim öğretmeni Yunus Kaplan da "Çocukların hastane korkularını yenmesi ve biraz daha rahat hissetmeleri için çizimler yaptık. Arkadaşlarla eğlenerek bu işi tamamladık. İnşallah daha güzel işler yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı

Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.