Gerze'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık toplantısı yapıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapılacak faaliyetler görüşüldü.
Toplantıya Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, Orman İşletme Müdürü Ali Keskin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özbay Akkaş katıldı.
Kaynak: AA / Güncel