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Aydın'da Çanakkale Şehitleri Anma Törenleri Gerçekleştirildi

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Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.

Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Germencik Cumhuriyet Meydanındaki törende Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar, şehit ve gazi dernekleri Atatürk Anıtı'na Çelenk sundu.

Meydandaki programın ardından Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi, şehitler için dua edildi.

Germencik Belediye Konferans Salonunda da anma programı gerçekleştirildi.

Yenipazar ilçesindeki törende, Kaymakam Şule Demirtaş ve Belediye Başkanı Yüsran Erden, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yenipazar Çanakkale Germencik 18 Mart Aydın Tören Güncel Haberler

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