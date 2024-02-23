Germencik'te seramik atölyesi açıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Geleceğe güvenle yürüyoruz" projesi kapsamında seramik atölyesinin açılışı yapıldı.

Kaymakamlıkça Germencik Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen proje çerçevesinde 12-14 yaşında dezavantajlı çocuklar için atölyeler ve etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda seramik atölyesi açıldı.

Proje kapsamında kursiyerler aynı zamanda ülkedeki tarihi öneme sahip mekanları gezme fırsatı bulabilecek.

Açılışa, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş ???????de katıldı.