Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Şam'da temaslarda bulundu

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye ile Suriye arasında gençlik ve spor alanlarında yürütülen işbirliğinin kurumsal zeminde geliştirilmesi amacıyla Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu'na Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Yatırımlar ve İşletmeler Daire Başkanı Salih Kaplan ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Kılıç da eşlik etti.

Türk heyeti Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile birlikte Suriye Spor ve Gençlik Bakanlığını ziyaret ederek, Bakan Yardımcısı Cemal El Şerif'le görüştü.

Eminoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, Suriye Spor ve Gençlik Bakanlığı heyetinin geçen yıl ekim ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bu ziyaret kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ile Basketbol Gelişim Merkezi başta olmak üzere çeşitli kurumlarda temas ve incelemelerde bulunulduğunu hatırlattı.

İç savaşın ardından Suriye'deki yeni dönemde iki ülke arasında gençlik ve spor alanlarında neler yapılabileceğine ilişkin kapsamlı istişareler gerçekleştirildiğini ifade eden Eminoğlu, Şam ziyaretinin hem iadeiziyaret niteliği taşıdığını hem de sahadaki çalışmaları yerinde inceleme fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Şam'da Türk ve Suriyeli heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda işbirliği alanlarını yeniden değerlendirdiklerini belirten Eminoğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz'ın da katıldığı görüşmelerde gençlik ve spor alanındaki ortak projelerin ele alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılacak görüşmelerde gündeme gelmesi beklenen başlıklara yönelik hazırlık niteliğinde temaslar gerçekleştirdiklerini aktaran Eminoğlu, "Gençlik merkezleri, gençlik kampları ve Türkiye'de başarıyla uygulanan gençlik çalışmalarının Suriye'de hayata geçirilmesi gibi birçok konuyu değerlendirdik." dedi.

Spor alanında federasyonlar arasındaki mevcut ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasının hedeflendiğini belirten Eminoğlu, özellikle atletizm ve güreş başta olmak üzere çeşitli federasyonlar arasında güçlü bir işbirliği zemininin oluştuğunu ifade etti.

Spor diplomasisi

Mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi ve diğer spor federasyonlarının da sürece dahil edilmesine yönelik görüşmeler yaptıklarını kaydeden Eminoğlu, iki ülke arasındaki spor diplomasisinin güçlendirilmesine önem verdiklerini söyledi.

Suriye Spor ve Gençlik Bakanı'nın sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamadığını belirten Eminoğlu, bakana geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şam temasları kapsamında Türk ve Suriyeli gençlerle de buluşacaklarını ifade eden Eminoğlu, daha önce Türkiye'de eğitim alan Suriyeli gençler ile Şam'da bulunan Türk gençlerinin katılımıyla interaktif bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi.

Gençlerin görüş ve önerilerini dinleyeceklerini belirten Eminoğlu, temasları kapsamında Suriye'deki spor tesisleri ile gençlik çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Şam'ın ardından Halep'i de ziyaret edeceklerini aktaran Eminoğlu, bu kentlerdeki spor ve gençlik altyapısını inceleyerek yetkililerle görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini vurgulayan Eminoğlu, gençlik ve spor alanındaki işbirliğinin de bu sürecin önemli başlıklarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA