Gençlere 'dijital detoks'

İZMİR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bornova Gençlik Merkezi'nin hayata geçirdiği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan 'Var Mısın Kendinle Kalmaya?' Erasmus+ projesi ile 7 gün boyunca gençlere yönelik 'dijital detoks' uygulandı. Proje kapsamında telefonları geçici olarak alınan gençlerin hem yeni dostluklar kurması hem de doğa ve kültürle bağ kurması hedeflendi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bornova Gençlik Merkezi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan 'Var Mısın Kendinle Kalmaya?' Erasmus+ projesini 18-24 Ağustos tarihlerinde hayata geçirdi. Yunanistan, İtalya, Romanya ve Türkiye'den toplam 40 gencin katıldığı proje, 7 gün sürdü. Proje kapsamında gençlerin 5 gün boyunca telefonları geçici olarak alınıp, 'dijital detoks' deneyimi yaşamaları hedeflendi. İlk gün gençlerin telefonları 'kodes'e konularak erişime kapatıldı. Katılımcılar, doğa ve kültürle bağ kurması sağlandı. Program kapsamında tarlada ve seralarda tarımsal çalışmalar, hayvan çiftliği ziyareti, süt sağımı ve hayvan besleme etkinlikleri, kuru bitki çalışmaları, keçe-sabun atölyeleri, çömlek yapımı ve çamur atölyeleri, empati ve iletişim oyunları ile bisiklet sürüşlerine yer verildi. Kültür geceleri ile her ülke kendi mutfağını, danslarını ve değerlerini tanıttı. Türk kültürünü tanıtmak amacıyla zeybek ve semazen gösterileri yapıldı, çiğ köfte yoğruldu, bendir ritim performansı sergilendi. Ayrıca katılımcılar; Efes Antik Kenti, Şirince, Selçuk, Meryem Ana Evi, İsa Bey Camii ve İzmir Deneyim Müzesi'ni ziyaret edip kültürel mirası yakından tanıdı. Kapanış töreninde önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı'nın da katılımıyla teşekkür ve belge takdim programı düzenlendi. Tüm katılımcılara İzmir Gençlik Spor İl Müdürü tarafından teşekkür belgeleri, Ulusal Ajans katkısı kapsamında ise Youthpass sertifikaları verildi.

'ZAMANI DAHA YAKINDAN FARK ETMELERİNİ AMAÇLADIK'

Proje ile gençlerin dijital araçlardan uzaklaşarak kendilerini, çevrelerini ve zamanı daha yakından fark etmelerini amaçladıklarını söyleyen Bornova Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Elif Yeltekin, "Telefon ve sosyal medyadan koparak; doğayla, kültürle ve birbirleriyle yeniden bağ kurmalarını istedik. Gençlere, zaman yönetimi, anı yaşama, dijital detoksun faydaları, takım çalışması, kültürler arası iletişim ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurma alışkanlığı edindirmeye çalıştık. Ayrıca gençlere kendi iç seslerini dinlemeleri, üretkenliklerini artırmaları ve tarım, sanat, kültür, spor gibi farklı etkinliklerle kendilerini geliştirme fırsatı sunmak istedik. Katılımcılar en çok 'telefonsuz kalmanın' onlar için değerli bir deneyim olduğunu paylaştılar. Birçoğu sosyal medyadan uzak kalmayı, anı yaşamayı ve yeni dostluklar kurmayı öğrenmenin hayatlarında dönüştürücü bir etki yarattığını söyledi. İletişim ve takım çalışması becerilerinde gelişim gözlemledik. Kültürler arası gece ve doğa temelli etkinlikler çok olumlu geri dönüş aldı" dedi.

'FARKLILIKLARIMIZA RAĞMEN ORTAK NOKTALARIMIZDA BULUŞABİLMEYİ ÖĞRENDİK'

Ege Üniversitesi Biyomühendislik 1'inci sınıf öğrencisi Yaren Akyüz (23), "Bornova Gençlik Merkezi Gönüllüsü olarak projeye katıldım. Bu eşsiz deneyimin bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. 5 gün boyunca yabancı arkadaşlarımızla birbirinden farklı, eğlenceli, interaktif, dolu dolu etkinlikler yaptığımız bir programdı. Kişisel gelişimim açısından 5 gün boyunca farklı lokasyonlarda, kültürlerle ve yaşayış tarzından insanlarla vakit geçirmek, birlikte bir şeyler yapmak hayata farklı pencerelerden de bakmamı sağladı. Bu süreçte farklılıklarımıza rağmen birbirimize saygı duymanın ve ortak noktalarımızda buluşabilmeyi öğrendik ve bu gerçekten çok kıymetliydi. Projeden sonra teknolojinin bizim için amaç değil araç olduğunu fark ettim. Dil ve iletişim konusunda kendimi geliştirme fırsatı sunuldu" açıklamalarında bulundu.

'İNSANLARLA DAHA DERİN BAĞLAR KURDUM'

Yunanistan'dan katılan ve Piraeus Üniversitesi'nde öğrenci olan Anastasiia Dukhovna (20) da şunları söyledi:

"Benim için en değerli deneyim telefonsuz kalmayı öğrenmekti. Normalde telefonum benim için iletişim, yön bulma ve anıları fotoğraf ya da video ile kaydetme aracı. Başta telefonsuz olmak çok zor geldi çünkü sürekli elimdeydi. Ama kısa süre içinde buna alıştım. Telefonla vakit geçirmek yerine yeni arkadaşlar edindim, yeni yerler keşfettim ve anın tadını çıkardım. Sürekli telefon kontrol etme ve sosyal medyada vakit geçirme alışkanlığımı geride bıraktığımı fark ettim. Kampta o kadar çok etkinlik ve görülmeye değer yer vardı ki çoğu zaman aklıma telefon bile gelmedi. Kamp boyunca iletişim becerilerim gelişti, çünkü birçok yeni arkadaş edindim ve onlarla çok eğlendim. Birbirimizin ülkelerini, geleneklerini ve kültürlerini keşfetmek çok etkileyiciydi. Özellikle kültürler arası gece unutulmazdı. Her ülkenin danslarını, yemeklerini ve kültürel mirasını öğrendik. O gece gerçekten tek bir aile gibiydik, dostluk içinde kültürlerimizi kutladık. Ayrıca Türk ekibinin ve organizatörlerin misafirperverliği ve samimiyeti beni çok etkiledi. Din ve inanç farklılıklarına rağmen yakın dost olduk ve bu harika bir deneyimdi. Dijital detoks sayesinde insanlarla daha derin bağlar kurdum, güçlü dostluklar geliştirdim, unutulmaz anılar biriktirdim ve anı yaşamayı sonuna kadar deneyimledim" diye konuştu.