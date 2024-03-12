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Gelibolu Mevlevihanesi'nde Ramazan Ayı Programları Başladı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihane'de ramazan ayı boyunca sürecek iftar ve sema programları başladı. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Mevlana Öğretisi ve Gelibolu Mevlevihanesi'ni Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından ortak düzenlenen programda her akşam 400 kişilik iftar veriliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihane'de ramazan ayı boyunca sürecek iftar ve sema programları başladı.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Mevlana Öğretisi ve Gelibolu Mevlevihanesi'ni Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından ortak düzenlenen programda her akşam 400 kişilik iftar veriliyor.

Dernek Başkanı Sedat Kocaman, yaptığı açıklamada, hasretle bekledikleri ramazan ayının huzur içinde başladığını belirtti.

Kocaman, "Ramazan ayı boyunca her zamanki gibi ücretsiz, hiçbir maddi manevi menfaat beklemeksizin bu mübarek geceleri ihya etmek için programlara başladık. Bu akşam ikinci iftarımızı verdik. Bu vesile ile tüm Gelibolu halkımızın ramazan ayını kutlarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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