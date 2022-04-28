'Geleceğin Yazarları' İlk Kitabını Müdür Yentür'e İmzaladı

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde "Küçük Eller Güçlü Kalemler" sloganı ile "Geleceğin Yazarları" projesi kapsamında Karşıyaka Nebahat-Alparslan Karadavut ilkokulunun öğrencilerin yazdığı kitap için imza günü etkinliği düzenlendi.

Şenlik havasında geçen imza gününe İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, şube müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Karşıyaka Nebahat- Alparslan Karadavut İlkokulunun 2.3. ve 4. Sınıf öğrencileri kendileri için ayrılan alanda ve sınıflarında çalışmalarını gerçekleştirip öğretmenleri ile paylaştılar. Daha sonra 3 sınıf öğretmeni ve 1 rehber öğretmenden oluşan komisyon ile 20 eser belirlendi. Hikâyelerini kaleme alan öğrenciler bir sonraki aşamada eserlerini resimlediler. Kitaplaştırılan eserler önce e-kitap olarak daha sonra basılı halde öğrencilerin eline ulaştı. Bu özel çalışmayı herkesle paylaşmak isteyen minik kalemler bir imza günü gerçekleştirdi ve bugünü şölene dönüştürdüler.

Öğrencilerin imza gününe katılan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, öğrencilerle sohbet etti.

Müdür Yentür yaptığı konuşmada; 21. yüzyılın öğrenme becerilerinde bireysel olarak analiz ve sentez yapmanın önemine dikkat çekerek, problemleri çözmek adına temel bir eğitim paradigmasının var olduğunun altını çizdi. Yeni nesil sorularda dahi bilgiden bilgi üretmenin, farklı düşünme yollarını göstermenin öneminin arttığını söyleyen Yentür, bu projenin çocukların yeteneklerini geliştirmek adına yaparak yaşayarak öğrenme modeline bir örnek olduğunu belirtti. Yentür, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karşıyaka Nebahat-Alparslan Karadavut İlkokulu Müdürü Bilsay Kaya ise yaptığı konuşmada; Projenin öğrencilerin kendi duygu ve düşünce dünyalarını kelimelere dökmeleri açısından çok anlamlı olduğunu belirterek "Öğrencilerimizin içindeki yazma isteğini, hayal gücünü ortaya çıkarmaktadır. Bu kitap bir öğrencinin hayal gücünün sınırlarının nereye ulaşacağını gösteriyor" dedi.

Öğrenciler yazdığı Bak saNA Kitap yazdım adlı kitaplarını İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ve katılımcılara imzalayarak verdiler.

Daha sonra çocukların okul bahçesinde müzik eşliğinde oyunları izleyen Müdürü Yentür ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katılıp okulun anı defterine yazdılar.

"Küçük Eller Güçlü Kalemler" sloganı ile "Geleceğin Yazarları" projesinin temel ilkesi, öğrencilerin duygu ve düşünce dünyalarını; milli, kültürel, manevi ve evrensel değerler etrafında açığa çıkartmak olan "Geleceğin Yazarları" projesi ile çocuk ve edebiyat arasında bir köprü inşa etmek, aynı zamanda öğrencilerin hem söz varlıklarını zenginleştirmek hem de Türkçeye olan sevgi ve bağlılıklarını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

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